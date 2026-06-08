Японский эксперт рассказал, сколько суши можно съесть за раз

Краткий пересказ от РИА ИИ Доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура рассказал, что универсальной нормы по числу суши или тарелок за один прием пищи не существует.

Необходимое количество энергии различается в зависимости от телосложения, пола, работы и других факторов.

Кимура подчеркнул важность остановки на состоянии «хочется еще немного» и стремления к удовлетворению, а не к полной сытости.

ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Универсальной нормы по числу суши или тарелок за один прием пищи не существует, поэтому лучше ориентироваться не на полную сытость, а на чувство удовлетворения, рассказал РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.

"Невозможно обобщенно сказать, сколько штук или сколько тарелок следует есть за один прием пищи", - отметил специалист по общественному здоровью и культуре питания.

По словам Кимуры, даже у взрослых необходимое количество энергии различается в зависимости от телосложения, пола, работы, поездок на работу, занятий спортом и других факторов.

« "Суши и для японцев являются особой едой. Если воспринимать их как особую трапезу, то иногда съесть больше обычного - не проблема", - отметил эксперт.

Вместе с тем он напомнил японское выражение "хара хатибумэ", которое означает есть примерно до восьми десятых насыщения.