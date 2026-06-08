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Японский эксперт рассказал, сколько суши можно съесть за раз - РИА Новости, 08.06.2026
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02:12 08.06.2026
Японский эксперт рассказал, сколько суши можно съесть за раз

При употреблении суши посоветовали ориентироваться на чувство удовлетворения

© tp://www.aprioriru.ruЯпонская кухня
Японская кухня - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© tp://www.aprioriru.ru
Японская кухня. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура рассказал, что универсальной нормы по числу суши или тарелок за один прием пищи не существует.
  • Необходимое количество энергии различается в зависимости от телосложения, пола, работы и других факторов.
  • Кимура подчеркнул важность остановки на состоянии «хочется еще немного» и стремления к удовлетворению, а не к полной сытости.
ТОКИО, 8 июн - РИА Новости. Универсальной нормы по числу суши или тарелок за один прием пищи не существует, поэтому лучше ориентироваться не на полную сытость, а на чувство удовлетворения, рассказал РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.
"Невозможно обобщенно сказать, сколько штук или сколько тарелок следует есть за один прием пищи", - отметил специалист по общественному здоровью и культуре питания.
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По словам Кимуры, даже у взрослых необходимое количество энергии различается в зависимости от телосложения, пола, работы, поездок на работу, занятий спортом и других факторов.
«
"Суши и для японцев являются особой едой. Если воспринимать их как особую трапезу, то иногда съесть больше обычного - не проблема", - отметил эксперт.
Вместе с тем он напомнил японское выражение "хара хатибумэ", которое означает есть примерно до восьми десятых насыщения.
"Важно не есть до полной сытости, а остановиться на состоянии "хочется еще немного". Старайтесь стремиться не к полной сытости, а к удовлетворению", - подчеркнул Кимура.
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