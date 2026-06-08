Более 39 тысяч выпускников Московской области сдали ЕГЭ по математике

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 39 тысяч одиннадцатиклассников сдали математику в понедельник в рамках основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ), из них 17,2 тысячи выбрали базовый уровень, а 21,8 тысячи – профильный, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экзамен прошел в 272 пунктах проведения экзаменов. В организации были задействованы более 700 общественных наблюдателей. Кроме того, контроль за ходом экзамена осуществляли почти 700 онлайн-наблюдателей.

Продолжительность экзамена составила три часа (180 минут) для базового уровня и три часа 55 минут (235 минут) для профильного уровня.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включала 21 упражнение. Экзамен по математике профильного уровня состоял из двух частей. Первая — содержала 12 заданий с кратким ответом, вторая — семь упражнений с развернутым.

Участники смогут ознакомиться с результатами не позднее 22 июня. А те, кто пропустил экзамен по уважительной причине, смогут сдать его в резервный день — 23 июня. Для выпускников, не удовлетворенных полученным результатом, предусмотрена возможность однократной пересдачи 9 июля.