ЕГЭ по математике сдадут более 660 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 660 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 8 июня.

На экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 321 тысячи человек, а на профильный уровень — около 341 тысячи человек.

Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа, а по профильной — 3 часа 55 минут.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 8 июня сдадут более 660 тысяч человек в России и за рубежом, сообщили в Рособрнадзоре.

"Экзамены по математике базового и профильного уровней продолжают основной период ЕГЭ 2026 года. В этот день (8 июня - ред.) на участие в экзаменах зарегистрировано свыше 662 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.

В ведомстве рассказали, что на экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 321 тысячи человек. Экзамен по математике профильного уровня планируют сдавать около 341 тысячи человек. Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 5714 пунктов проведения экзаменов.

Отмечается, что продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа. Экзаменационная работа включает в себя 21 задание. Продолжительность ЕГЭ по профильной математике – 3 часа 55 минут. Работа состоит из двух частей и включает 19 заданий.

Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе: для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.

Выпускники, получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать математику на базовом или профильном уровне в резервные сроки – 23, 24 и 25 июня.

Рособрнадзоре напомнили, что математика – это обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовую математику выпускники сдают только для получения аттестата. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике также нужен для поступления в вуз.