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ЕГЭ по математике сдадут более 660 тысяч человек - РИА Новости, 08.06.2026
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01:17 08.06.2026
ЕГЭ по математике сдадут более 660 тысяч человек

Более 660 тысяч человек сдадут ЕГЭ по математике 8 июня

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонверты с заданиями для пробного Единого государственного экзамена
Конверты с заданиями для пробного Единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Конверты с заданиями для пробного Единого государственного экзамена. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 660 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 8 июня.
  • На экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 321 тысячи человек, а на профильный уровень — около 341 тысячи человек.
  • Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа, а по профильной — 3 часа 55 минут.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 8 июня сдадут более 660 тысяч человек в России и за рубежом, сообщили в Рособрнадзоре.
"Экзамены по математике базового и профильного уровней продолжают основной период ЕГЭ 2026 года. В этот день (8 июня - ред.) на участие в экзаменах зарегистрировано свыше 662 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом.
В ведомстве рассказали, что на экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 321 тысячи человек. Экзамен по математике профильного уровня планируют сдавать около 341 тысячи человек. Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 5714 пунктов проведения экзаменов.
Отмечается, что продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа. Экзаменационная работа включает в себя 21 задание. Продолжительность ЕГЭ по профильной математике – 3 часа 55 минут. Работа состоит из двух частей и включает 19 заданий.
Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе: для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов.
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Выпускники, получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать математику на базовом или профильном уровне в резервные сроки – 23, 24 и 25 июня.
В Рособрнадзоре напомнили, что математика – это обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Базовую математику выпускники сдают только для получения аттестата. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике также нужен для поступления в вуз.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.
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