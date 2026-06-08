Число подтвержденных случаев Эболы в Уганде увеличилось до 19

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"Из 19 подтвержденных случаев заболевания на данный момент 14 были выявлены среди лиц, въехавших из ДРК, и пять – среди граждан Уганды. К сожалению, два человека из ДРК скончались, и мы выражаем соболезнования их семьям", - написал глава ВОЗ в Х.