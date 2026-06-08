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Число подтвержденных случаев Эболы в Уганде увеличилось до 19 - РИА Новости, 08.06.2026
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13:08 08.06.2026
Число подтвержденных случаев Эболы в Уганде увеличилось до 19

ВОЗ: число подтвержденных случаев Эболы в Уганде выросло до 19, 2 больных умерли

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Уганде выросло до 19, два человека умерли.
  • Среди заболевших 14 человек въехали из Демократической Республики Конго, а пять — граждане Уганды.
ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости. Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Уганде выросло до 19, двое человек скончались, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ в понедельник прибыл в Уганду на фоне эпидемии Эболы в соседней Демократической республике Конго.
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"Из 19 подтвержденных случаев заболевания на данный момент 14 были выявлены среди лиц, въехавших из ДРК, и пять – среди граждан Уганды. К сожалению, два человека из ДРК скончались, и мы выражаем соболезнования их семьям", - написал глава ВОЗ в Х.

По его словам, системы эпидемиологического надзора, тестирования и управления случаями заболевания в стране работают стабильно. Он выразил уверенность в том, что данную эпидемию Эболы удастся взять под контроль.
Ранее в понедельник минздрав ДРК сообщил, что число смертей от лихорадки Эбола достигло 91, число подтвержденных случаев заражения – 515.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
В пятницу ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) запустили План готовности и реагирования на эпидемию вирусной болезни Бундибуджо. Согласно Гебрейесусу, его финансирование требует 580 миллионов долларов.
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