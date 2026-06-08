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Дронов: Новгородская область нацелена на увеличение многодетных семей - РИА Новости, 08.06.2026
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14:27 08.06.2026 (обновлено: 15:02 08.06.2026)
Дронов: Новгородская область нацелена на увеличение многодетных семей

Дронов: Новгородская область стремится увеличивать число многодетных семей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк Александр Дронов
 Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Перечень мер поддержки семей с детьми будет в дальнейшем расширяться, чтобы многодетных семей в Новгородской области становилось больше, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Александр Дронов.
По его словам, приоритет для Новгородской области – семья и дети. Он напомнил, что с 2026 года в регионе введены дополнительные выплаты: при рождении первого ребенка семьи получают 1 миллион рублей, при рождении третьего или последующего - до 1,5 миллиона рублей.
Губернатор отметил, что появилась выплата и для студенческих семей в размере 200 тысяч рублей. Введен региональный капитал "Новгородская семья": 350 тысяч рублей получают женщины в возрасте до 29 лет при рождении первого ребенка, 250 тысяч рублей - при рождении третьего или последующих детей.
"Идея была такая, чтобы сложив все выплаты – федеральные, региональные, в том числе муниципальные, – семье хватило на первый взнос для того, чтобы взять в ипотеку квартиру или каким-то образом улучшить свои жилищные условия. И понятно, что дальше мы продолжаем поддерживать семьи и принимать различные меры поддержки для того, чтобы как можно больше в Новгородской области было многодетных семей, счастливых семей", - сказал Дронов.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, главный запрос семей направлен на улучшение жилищных условий при рождении детей. Анализ использования маткапитала показывает, что семьи его направляют именно на эту цель.
Дронов обратил внимание, что Новгородская область стала пилотным регионом для реализации федерального проекта по повышению рождаемости, также был введен региональный стандарт "Семейноцентричность". По этому стандарту даже в здании правительства региона обустроена детская комната, создаются они и на предприятиях. Кроме того, появились семейные МФЦ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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