В центре Молдавии в ночь на понедельник взорвался дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ В Молдавии у села Лопатна взорвался дрон, никто не пострадал.

Полиция и саперы проводят расследование обстоятельств взрыва.

КИШИНЕВ, 8 июн - РИА Новости. Дрон взорвался в ночь на понедельник у села Лопатна в Молдавии, никто не пострадал, проводится расследование, сообщила пресс-служба полиции республики.

"Около полуночи в полицию Оргеева поступило сообщение от жителя села Лопатна, который сообщил, что видел за городом неизвестный летательный аппарат, возможно, беспилотник, который впоследствии взорвался. После предварительной проверки было установлено, что никто не пострадал", - сообщается на сайте полиции.

Службы оцепили территорию взрыва, саперы прибыли для оценки и рисков и проведения расследования. В полиции уточнили, что сотрудничают с компетентными национальными структурами для установления всех обстоятельств.

При этом Telegram-канал Expres European опубликовал фото и видео с места событий, утверждая, что дрон был украинским. На одной из части аппарата видна надпись на украинском языке "обережно гвинт рухома частина", что переводится как "осторожно, винт, подвижная часть". Официально информация не подтверждена.