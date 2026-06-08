В Курской области за сутки сбили 163 дрона, есть погибшие

КУРСК, 8 июн – РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 163 украинских беспилотника различного типа, 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, есть погибшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"По уточненной информации, в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля МКД. Пострадала местная жительница, она отпущена на амбулаторное лечение. Жильцы пострадавшего дома (семь человек) временно размещены у родственников", – сообщил глава региона.