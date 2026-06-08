В Курской области за сутки сбили 163 дрона, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 163 украинских беспилотника различного типа.
- ВСУ 51 раз применили артиллерию по отселенным районам региона.
- В селе 1-е Панино Медвенского района погибли два механизатора, а в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля многоквартирного дома.
КУРСК, 8 июн – РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 163 украинских беспилотника различного типа, 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, есть погибшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
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"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 7 июня до 09.00 8 июня сбито 163 вражеских беспилотника различного типа. Пятьдесят один раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Двадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", – сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора региона, в результате атак в селе 1-е Панино Медвенского района погибли два механизатора. Кроме того, в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля многоквартирного дома (МКД).
"По уточненной информации, в хуторе Фонов Рыльского района выгорела кровля МКД. Пострадала местная жительница, она отпущена на амбулаторное лечение. Жильцы пострадавшего дома (семь человек) временно размещены у родственников", – сообщил глава региона.