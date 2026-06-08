Более 1,5 тысячи участков дорог обновят в Подмосковье в 2026 году

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи участков дорог обновят в Подмосковье в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На еженедельном совещании главы региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили реализацию программы ремонта, а также содержание дорожной сети.

"Летом у нас традиционно в активной фазе все, что касается ремонта, обновления, наведения чистоты в наших территориях. Программа в этом году большая по объему: более 1,1 тысячи километров просто ремонтируем и почти 140 километров – ремонтируем капитально", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что заметная доля работ на региональных дорогах приходится на Коломну, Волоколамск, Луховицы, Егорьевск, Ступино и другие территории.

"Особое внимание – центральным улицам. Мы решили, что модернизация должна быть комплексной, то есть не только дорожного покрытия проезжей части, но также – тротуара, остановочных павильонов и других элементов", – сказал Воробьев.

Протяженность дорожной сети Подмосковья составляет 45 тысяч километров (включая федеральные, региональные и муниципальные объекты). Ее обслуживает более 4,6 тысячи человек и свыше 7,1 тысячи единиц специальной техники.

Большая часть работ в 2026-м приходится на текущий ремонт дорог – 1296 участков (1143 км), еще 246 объектов (139 км) и 20 мостов отремонтируют капитально. Программу прорабатывали в течение года, при этом учитывались результаты обследований и такие критерии, как обращения жителей, интенсивность движения, нагрузка в часы пик.

На региональных дорогах ремонт уже завершили на 23 участках, еще на 47 работа продолжается. Больше всего предстоит сделать в следующих округах: Коломна – 30 километров, Волоколамский – 26, Луховицы и Егорьевск – по 25, Ступино – 23. Всего обновят 155 дорог – это 570 километров покрытия.

В этом году впервые проведут комплексный ремонт центральных улиц. В единый подход входит замена автопавильонов, устройство заездных карманов для общественного транспорта, ремонт тротуаров, замена водопропускных труб и дорожных знаков. Там, где необходимо, оборудуют пешеходные переходы. Работы охватят 26 центральных улиц.

Что касается муниципальной сети: программу реализуют уже полтора месяца, и за это время выполнено 36% – 349 дорог из 1141.

"Мы выполняем программу ремонта на этот год с опережением. Наша задача завершить текущий ремонт дорог до 1 августа, а капитальный – до 1 сентября. Помимо региональной и муниципальной сети также обновляем федеральные дороги. Отремонтируем 13 объектов общей протяженностью более 200 километров. Что касается капитального ремонта – в 2026-м обновим на региональных дорогах 31 объект, из которых 20 – это мосты, а также более 200 участков на муниципальных. Большой акцент – на проселочных дорогах (отремонтируем 83 километра)", – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По данным пресс-службы, с июня в Подмосковье ямы на дорогах выявляют с помощью искусственного интеллекта. Раньше на ручное обследование и фиксацию одной ямы у специалиста уходило около пяти минут, а сами дороги объезжали примерно раз в месяц. Теперь "умные" камеры на автомобилях замечают дефекты прямо во время движения, а дороги проверяют каждые десять дней.

Параллельно с ремонтом дороги сезонно содержат. Как отметил в докладе Сибатулин, второй цикл работ должны завершить к 1 июля. Сейчас дорожные службы убирают смет, моют дороги и тротуары, вывозят мусор вдоль трасс, моют ограждения, скашивают траву на обочинах и в полосе отвода, а также обновляют разметку.