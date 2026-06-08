Свыше 580 садовых домов получили статус жилых в Московской области

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Электронной услугой Минмособлимущества по переводу садового дома в жилой воспользовались 585 заявителей в Подмосковье с начала 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.

« "Благодаря электронной услуге "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" поменять статус своего загородного дома на жилой и получить соответствующие преимущества можно не выходя из дома. В мае такой возможностью воспользовались порядка 100 домовладельцев", – отметил министр имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.

Жители предпочитают статус жилого дома, так как возможность прописки и официального проживания позволяет жителям обращаться в ближайшую поликлинику, детский сад или школу; получение налогового вычета возможно только для жилья; оплата коммунальных услуг осуществляется по сниженным сельскохозяйственным тарифам; жилой статус повышает ликвидность имущества.

Перед подачей заявления необходимо получить техническое заключение о состоянии дома. Если владельцев дома несколько, потребуется нотариальное согласование каждого собственника.