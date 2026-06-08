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Свыше 580 садовых домов получили статус жилых в Московской области - РИА Новости, 08.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:59 08.06.2026
Свыше 580 садовых домов получили статус жилых в Московской области

Более 580 садовых домов получили статус жилых в Подмосковье за пять месяцев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЧастные дома в Подмосковье
Частные дома в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Частные дома в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Электронной услугой Минмособлимущества по переводу садового дома в жилой воспользовались 585 заявителей в Подмосковье с начала 2026 года, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Благодаря электронной услуге "Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" поменять статус своего загородного дома на жилой и получить соответствующие преимущества можно не выходя из дома. В мае такой возможностью воспользовались порядка 100 домовладельцев", – отметил министр имущественных отношений Подмосковья Алексей Натаров, его слова приводит пресс-служба.
Жители предпочитают статус жилого дома, так как возможность прописки и официального проживания позволяет жителям обращаться в ближайшую поликлинику, детский сад или школу; получение налогового вычета возможно только для жилья; оплата коммунальных услуг осуществляется по сниженным сельскохозяйственным тарифам; жилой статус повышает ликвидность имущества.
Перед подачей заявления необходимо получить техническое заключение о состоянии дома. Если владельцев дома несколько, потребуется нотариальное согласование каждого собственника.
Решение принимается местными органами власти в течение 13 рабочих дней. В случае соблюдения всех необходимых требований изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
 
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