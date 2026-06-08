Додон оценил риск превращения Гагаузии в горячую точку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Риск перерастания политического конфликта между Кишиневом и Гагаузией в горячую фазу в настоящее время минимален благодаря сдерживающему фактору Турции, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер Партии социалистов Игорь Додон.