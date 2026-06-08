Краткий пересказ от РИА ИИ
- Риск перерастания политического конфликта между Кишиневом и Гагаузией в горячую фазу минимален благодаря сдерживающему фактору Турции, заявил Игорь Додон.
- Кишинев ведет жесткие гонения на автономию Гагаузии, отказываясь от диалога с Комратом и преследуя политических оппонентов, включая главу автономии Евгению Гуцул.
- Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы региона в 2023 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Риск перерастания политического конфликта между Кишиневом и Гагаузией в горячую фазу в настоящее время минимален благодаря сдерживающему фактору Турции, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Он напомнил, что последние пять лет Кишинев ведет жесткие гонения на автономию, отказываясь от диалога с Комратом и преследуя политических оппонентов, включая главу автономии Евгению Гуцул.
"Желание посадить в тюрьму своих политических оппонентов... Удар, который был сделан по Гагаузии и лично по Гуцул... показывает еще раз их определенный профиль и характеристику Майи Санду и нынешнего режима", — подчеркнул политик.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Евгении Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступало его генеральным информационным партнером.