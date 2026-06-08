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Додон оценил риск превращения Гагаузии в горячую точку - РИА Новости, 08.06.2026
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07:37 08.06.2026
Додон оценил риск превращения Гагаузии в горячую точку

Додон: Турция сдерживает конфликт Кишинева и Гагаузии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Игорь Додон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риск перерастания политического конфликта между Кишиневом и Гагаузией в горячую фазу минимален благодаря сдерживающему фактору Турции, заявил Игорь Додон.
  • Кишинев ведет жесткие гонения на автономию Гагаузии, отказываясь от диалога с Комратом и преследуя политических оппонентов, включая главу автономии Евгению Гуцул.
  • Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы региона в 2023 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Риск перерастания политического конфликта между Кишиневом и Гагаузией в горячую фазу в настоящее время минимален благодаря сдерживающему фактору Турции, заявил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер Партии социалистов Игорь Додон.
"Может ли привести эта ситуация к какой-то горячей точке и к Гагаузии? Я думаю, что шансов меньше... Одним из гарантов гагаузской автономии с самого начала выступала Турция", — сказал Додон.
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Он напомнил, что последние пять лет Кишинев ведет жесткие гонения на автономию, отказываясь от диалога с Комратом и преследуя политических оппонентов, включая главу автономии Евгению Гуцул.
"Желание посадить в тюрьму своих политических оппонентов... Удар, который был сделан по Гагаузии и лично по Гуцул... показывает еще раз их определенный профиль и характеристику Майи Санду и нынешнего режима", — подчеркнул политик.
Отношения между молдавскими властями и Гагаузской автономией перешли в фазу острого конфликта после победы Евгении Гуцул на выборах главы региона в 2023 году. Власти Молдавии отказались признать результаты голосования и инициировали серию уголовных дел против руководства автономии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсом на евроинтеграцию. Согласно закону 1994 года, Гагаузия имеет особый правовой статус в составе Молдавии. Одной из ключевых норм является право региона на внешнее самоопределение в случае, если Молдавия утратит свою государственность, например при объединении с другой страной.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступало его генеральным информационным партнером.
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В миреГагаузияМолдавияКишиневИгорь ДодонЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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