Додон объяснил, зачем Запад привел Санду к власти в Молдавии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Запад способствовал приходу к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее партии, чтобы они стали удобным тылом для ВСУ, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в рамках ПМЭФ.