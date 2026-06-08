Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что Запад способствовал приходу к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее партии.
- По словам Додона, это было сделано для того, чтобы Молдавия стала удобным тылом для ВСУ.
- Додон подчеркнул, что вместо этого Молдавия должна выступать за мирное урегулирование в соседней стране.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Запад способствовал приходу к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее партии, чтобы они стали удобным тылом для ВСУ, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в рамках ПМЭФ.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступало его генеральным информационным партнером.
"Нужно понять, для чего Майю Санду привели во власть - в 2020 году президентские выборы, в 2021 году парламентские. Это было сделано Западом, Европейским Союзом и Соединенными Штатами, когда там были другие власти, чтобы обеспечить тыл для Украины, понимая, что война с Россией будет, поэтому для них было принципиально, что в Кишиневе для ВСУ был удобный тыл", - заявил Додон.
Он объяснил, что при действующей власти через Молдавию поставляются военные грузы для нужд ВСУ.
Додон подчеркивает, что вместо этого Молдавия должна выступать за мирное урегулирование в соседней стране, поскольку это соответствуют национальным интересам республики.
В феврале 2025 года и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.