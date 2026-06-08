Рейтинг@Mail.ru
Додон объяснил, зачем Запад привел Санду к власти в Молдавии - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 08.06.2026
Додон объяснил, зачем Запад привел Санду к власти в Молдавии

Додон: Запад привел к власти в Молдавии Санду ради удобного тыла для ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что Запад способствовал приходу к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее партии.
  • По словам Додона, это было сделано для того, чтобы Молдавия стала удобным тылом для ВСУ.
  • Додон подчеркнул, что вместо этого Молдавия должна выступать за мирное урегулирование в соседней стране.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Запад способствовал приходу к власти в Молдавии президента Майи Санду и ее партии, чтобы они стали удобным тылом для ВСУ, заявил в интервью РИА Новости лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в рамках ПМЭФ.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступало его генеральным информационным партнером.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Додон рассказал, при каком условии возможен вывод российских военных из ПМР
3 июня, 13:39
"Нужно понять, для чего Майю Санду привели во власть - в 2020 году президентские выборы, в 2021 году парламентские. Это было сделано Западом, Европейским Союзом и Соединенными Штатами, когда там были другие власти, чтобы обеспечить тыл для Украины, понимая, что война с Россией будет, поэтому для них было принципиально, что в Кишиневе для ВСУ был удобный тыл", - заявил Додон.
Он объяснил, что при действующей власти через Молдавию поставляются военные грузы для нужд ВСУ.
Додон подчеркивает, что вместо этого Молдавия должна выступать за мирное урегулирование в соседней стране, поскольку это соответствуют национальным интересам республики.
В феврале 2025 года и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Молдавия выступает в качестве одного из основных перевалочных пунктов трафика нелегального оружия с Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Додон рассказал о желании жителей Молдавии дружить с Россией
7 июня, 14:01
 
В миреУкраинаРоссияМолдавияИгорь ДодонМайя СандуЮлия ЖдановаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала