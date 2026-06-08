В ДНР один человек погиб, два пострадали при атаках дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак ударных дронов ВСУ в ДНР погиб один человек, еще двое мирных жителей пострадали.
- Повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в нескольких районах Мариуполя и муниципальных округах.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще два мирных жителя ДНР пострадали в понедельник из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще два мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ. На автодороге Ялта - Донецк вблизи населенного пункта Кременевка Володарского муниципального округа погиб мужчина 1985 года рождения. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что в Приморском районе Мариуполя пострадали мужчина и женщина, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Кроме того, повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Приморском, Ильичевском и Октябрьском районах Мариуполя, Старобешевском и Володарском муниципальных округах.
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