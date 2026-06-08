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Российские подразделения сорвали украинские контратаки, сообщил Пушилин - РИА Новости, 08.06.2026
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Российские подразделения сорвали украинские контратаки, сообщил Пушилин

Пушилин: ВС России сорвали контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские подразделения сорвали украинские контратаки на Славянском и Краснолиманском направлениях.
  • Попытки ВСУ контратаковать в районе Красного Лимана с восточных окраин оказались неудачными.
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Российские подразделения сорвали украинские контратаки на славянском и краснолиманском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Со стороны Кривой Луки противник пытается контратаковать российские подразделения, но наши подразделения держат ситуацию под контролем", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Он добавил, что ВСУ предприняли попытки контратак для оттеснения российских подразделений войск с восточных окраин Красного Лимана, которые также оказались неудачными.
В середине марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана находится под контролем российской группировки войск "Запад".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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