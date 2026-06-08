Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские подразделения сорвали украинские контратаки на Славянском и Краснолиманском направлениях.
- Попытки ВСУ контратаковать в районе Красного Лимана с восточных окраин оказались неудачными.
ДОНЕЦК, 8 июн - РИА Новости. Российские подразделения сорвали украинские контратаки на славянском и краснолиманском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Со стороны Кривой Луки противник пытается контратаковать российские подразделения, но наши подразделения держат ситуацию под контролем", - сказал Пушилин ИС "Вести".
Он добавил, что ВСУ предприняли попытки контратак для оттеснения российских подразделений войск с восточных окраин Красного Лимана, которые также оказались неудачными.
В середине марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана находится под контролем российской группировки войск "Запад".