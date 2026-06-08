ВСУ за сутки потеряли до 35 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах нескольких населенных пунктов Запорожской области.
- Противник за сутки потерял до 35 военных и 20 автомобилей.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и 20 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
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"Уничтожены до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кушугум, Балабино, Кирово, Григоровка и Орехов Запорожской области.
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