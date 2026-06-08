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Депутаты партии Вагенкнехт призвали к новым форматам диалога России и ЕС - РИА Новости, 08.06.2026
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12:39 08.06.2026 (обновлено: 12:51 08.06.2026)
Депутаты партии Вагенкнехт призвали к новым форматам диалога России и ЕС

Депутаты от партии Вагенкнехт призвали к новым форматам диалога России и ЕС

© AP Photo / Fabrizio BenschГлава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Глава партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" отправились в Москву для переговоров.
  • В ходе визита запланированы встречи с представителями администрации президента, Государственной думы и представителями гражданского общества.
  • Депутаты призвали к созданию новых форматов диалога между Россией и ЕС вместо дальнейшей эскалации и экономической войны.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), посещающие с визитом Россию, призвали к новым форматам диалога между Россией и ЕС вместо ставки на эскалацию.
Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург 7 июня отправились в Москву для переговоров по приглашению Института Европы Российской Академии наук. Запланированы их встречи с представителями администрации президента РФ и Государственной думы, а также с представителями гражданского общества.
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"Мы считаем крайне необходимым создать новые форматы общественного диалога с Россией вместо того, чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая наносит ущерб прежде всего ЕС и Германии", - говорится в заявлении парламентариев, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Депутаты отметили, что намерены продолжить своей поездкой в Москву диалог, который начали в прошлом году во время визита в Россию по случаю 80-й годовщины Победы над нацистской Германией.
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