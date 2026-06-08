Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" отправились в Москву для переговоров.

В ходе визита запланированы встречи с представителями администрации президента, Государственной думы и представителями гражданского общества.

Депутаты призвали к созданию новых форматов диалога между Россией и ЕС вместо дальнейшей эскалации и экономической войны.

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), посещающие с визитом Россию, призвали к новым форматам диалога между Россией и ЕС вместо ставки на эскалацию.

Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург 7 июня отправились в Москву для переговоров по приглашению Института Европы Российской Академии наук. Запланированы их встречи с представителями администрации президента РФ и Государственной думы, а также с представителями гражданского общества.

"Мы считаем крайне необходимым создать новые форматы общественного диалога с Россией вместо того, чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая наносит ущерб прежде всего ЕС и Германии", - говорится в заявлении парламентариев, имеющемся в распоряжении РИА Новости.