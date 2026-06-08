Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве ожидается температура до 31 градуса до конца недели.

Департамент транспорта рекомендует водителям проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени и не оставлять в машине детей и питомцев.

Ведомство призывает москвичей носить светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше жидкости и использовать солнцезащитные очки и крем.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени, не оставлять в машине детей и питомцев, напоминает столичный департамент транспорта.

"Сегодня в городе жара. По прогнозу синоптиков, до конца недели ожидается температура до 31 градуса. Рекомендуем водителям: проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени, не оставлять в машине детей и питомцев, не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

В дептрансе призвали москвичей надевать светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше жидкости, а также использовать солнцезащитные очки и крем.