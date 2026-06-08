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Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве - РИА Новости, 08.06.2026
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12:01 08.06.2026 (обновлено: 16:11 08.06.2026)
Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Дептранс Москвы: водителям стоит быть внимательными в жару

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке Горького в Москве
Отдыхающие в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Отдыхающие в парке Горького в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве ожидается температура до 31 градуса до конца недели.
  • Департамент транспорта рекомендует водителям проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени и не оставлять в машине детей и питомцев.
  • Ведомство призывает москвичей носить светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше жидкости и использовать солнцезащитные очки и крем.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени, не оставлять в машине детей и питомцев, напоминает столичный департамент транспорта.
"Сегодня в городе жара. По прогнозу синоптиков, до конца недели ожидается температура до 31 градуса. Рекомендуем водителям: проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени, не оставлять в машине детей и питомцев, не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали москвичей надевать светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше жидкости, а также использовать солнцезащитные очки и крем.
"Берегите себя. Если почувствовали недомогание за рулем - прервите поездку и остановитесь в безопасном месте", - добавляется в сообщении.
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