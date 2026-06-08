Россия в 2030 году может принять 16 миллионов туристов, заявил Чернышенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Ежегодный поток зарубежных туристов в Россию к 2030 году может вырасти до 16 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.