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Россия в 2030 году может принять 16 миллионов туристов, заявил Чернышенко - РИА Новости, 08.06.2026
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Туризм
 
07:18 08.06.2026
Россия в 2030 году может принять 16 миллионов туристов, заявил Чернышенко

Чернышенко: к 2030 году число иностранных туристов в РФ может вырасти до 16 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2026 году рассчитывают принять до 7 миллионов зарубежных гостей.
  • К 2030 году ожидается выход на ежегодный показатель в 16 миллионов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Ежегодный поток зарубежных туристов в Россию к 2030 году может вырасти до 16 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"В 2026-м рассчитываем принять до 7 миллионов зарубежных гостей, а к 2030-му – выйти на ежегодный показатель в 16 миллионов", - сказал Чернышенко.
Он напомнил, что в 2025 году Россию посетили почти 6 миллионов иностранных туристов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами, заявил Чернышенко
6 июня, 02:29
 
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