Сотрудники Чешского ТВ готовят предупредительную забастовку, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники Чешского телевидения готовят предупредительную забастовку на 22 июня из-за планируемого правительством изменения условий финансирования.

Правительство намерено заменить концессионную систему взносов на госбюджетное финансирование с существенным сокращением выделяемых средств.

В поддержку общественных СМИ в Чехии прошли митинги и сбор подписей под петицией, которую подписали около 200 тысяч граждан.

ПРАГА, 8 июн – РИА Новости. Сотрудники Чешского телевидения (ЧТВ) готовят на 22 июня проведение предупредительной забастовки в связи с запланированным кабмином изменением условий финансирования – перехода от концессионной системы взносов со стороны населения и фирм к госбюджетному с существенным сокращением выделяемых средств, сообщил в понедельник новостной портал Сотрудники Чешского телевидения (ЧТВ) готовят на 22 июня проведение предупредительной забастовки в связи с запланированным кабмином изменением условий финансирования – перехода от концессионной системы взносов со стороны населения и фирм к госбюджетному с существенным сокращением выделяемых средств, сообщил в понедельник новостной портал Idnes

"Нынешний способ финансирования двух общественных СМИ, Чешского ТВ и Чешского радио , существующих на концессионные ежемесячные взносы граждан и фирм в размере 150 крон (около 7 долларов) за каждый, правительство намерено заменить включением финансирования обоих СМИ в госбюджет, при этом с существенным уменьшением выделяемых средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководители обоих каналов уже заявили, что сокращение бюджета приведение к закрытию ряда популярных программ и увольнению десятков сотрудников. В поддержку общественных СМИ состоялись многотысячные митинги во всей республике.

"Теперь сотрудники ЧТВ намерены напрямую заявить свой протест против фактически национализации телеканала", - отмечается в сообщении.

Поправки в законопроект о СМИ правящая коалиция намерена провести через Палату депутатов парламента, в которой она располагает комфортным большинством, уже в конце июня или в июле.

Одновременно с митингами и шествиями в поддержку общественных СМИ в республике прошел сбор подписей под петицией с протестом против ущемляющих общественные каналы мер правительства. На данный момент свои подписи под петицией поставило около 200 тысяч граждан, включая многих известных политиков и общественных деятелей.