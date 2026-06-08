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Сотрудники Чешского ТВ готовят предупредительную забастовку, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.06.2026
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23:56 08.06.2026
Сотрудники Чешского ТВ готовят предупредительную забастовку, сообщили СМИ

Idnes: сотрудники Чешского ТВ готовят забастовку из-за изменения финансирования

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги Чешской Республики и Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники Чешского телевидения готовят предупредительную забастовку на 22 июня из-за планируемого правительством изменения условий финансирования.
  • Правительство намерено заменить концессионную систему взносов на госбюджетное финансирование с существенным сокращением выделяемых средств.
  • В поддержку общественных СМИ в Чехии прошли митинги и сбор подписей под петицией, которую подписали около 200 тысяч граждан.
ПРАГА, 8 июн – РИА Новости. Сотрудники Чешского телевидения (ЧТВ) готовят на 22 июня проведение предупредительной забастовки в связи с запланированным кабмином изменением условий финансирования – перехода от концессионной системы взносов со стороны населения и фирм к госбюджетному с существенным сокращением выделяемых средств, сообщил в понедельник новостной портал Idnes.
"Нынешний способ финансирования двух общественных СМИ, Чешского ТВ и Чешского радио, существующих на концессионные ежемесячные взносы граждан и фирм в размере 150 крон (около 7 долларов) за каждый, правительство намерено заменить включением финансирования обоих СМИ в госбюджет, при этом с существенным уменьшением выделяемых средств", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что руководители обоих каналов уже заявили, что сокращение бюджета приведение к закрытию ряда популярных программ и увольнению десятков сотрудников. В поддержку общественных СМИ состоялись многотысячные митинги во всей республике.
"Теперь сотрудники ЧТВ намерены напрямую заявить свой протест против фактически национализации телеканала", - отмечается в сообщении.
Поправки в законопроект о СМИ правящая коалиция намерена провести через Палату депутатов парламента, в которой она располагает комфортным большинством, уже в конце июня или в июле.
Одновременно с митингами и шествиями в поддержку общественных СМИ в республике прошел сбор подписей под петицией с протестом против ущемляющих общественные каналы мер правительства. На данный момент свои подписи под петицией поставило около 200 тысяч граждан, включая многих известных политиков и общественных деятелей.
Накануне запланированной телевизионщиками на 22 июня даты забастовки, в воскресенье, 21 июня, ассоциация "Миллион моментов за демократию" намерена провести митинг в центре столицы под девизом "Общественные СМИ страна теряет только один раз". Подобные митинги намечены также в ряде других городов страны.
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