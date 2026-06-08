В Бухаресте протестующие потребовали возбудить дело против властей Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бухаресте прошел спонтанный протест.

Участники потребовали от правоохранительных органов возбудить уголовные дела против властей Украины и Румынии в связи с инцидентами с падением беспилотников в Констанце и Галаце.

Протестующие вывели на улицы грузовик с электронным информационным баннером, на котором высвечивались вопросы к главе МИД Румынии Оане Цою относительно соблюдения Гаагской конвенции 1907 года.

КИШИНЕВ 8 июн — РИА Новости. Участники спонтанного протеста в Бухаресте потребовали от правоохранительных органов возбудить уголовные дела против властей Украины и Румынии в связи с инцидентами с падением беспилотников в Констанце и Галаце, сообщил редактор онлайн-издания Ziar Operativ Чезар Марин, разместивший видеообращение в своем аккаунте в TikTok.

Протестующие в понедельник вывели на улицы грузовик с электронным информационным баннером, на котором высвечивались вопросы к главе МИД Румынии Оане Цою относительно соблюдения Гаагской конвенции 1907 года. Активисты призывали руководство внешнеполитического ведомства вызвать посла Украины Бухаресте для дачи официальных пояснений в связи с участившимися случаями нарушения воздушного пространства страны дронами.

"В связи с инцидентами с дронами в порту Констанца и в городе Галац румынские прокуроры должны в максимально короткие сроки возбудить два уголовных дела. Первое дело должно быть инициировано по статьям о терроризме и создании организованной преступной группы для установления и экстрадиции украинских командиров, одобривших операцию. И второе касается уже властей Румынии", - заявил Марин в видеообращении.

Он призвал расследовать действия президента страны Никушора Дана и министров по статьям о "государственной измене" и "распространении ложной информации".

"Мы требуем прозрачности и ответственности. Народ Румынии хочет знать правду о том, что происходит, и почему наши границы не защищены", - добавил активист.