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СМИ: полиция взяла под стражу французского певца Патрика Брюэля - РИА Новости, 08.06.2026
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11:26 08.06.2026
СМИ: полиция взяла под стражу французского певца Патрика Брюэля

BFMTV: французский певец Патрик Брюэль, обвиняемый в насилии, взят под стражу

© AP Photo / Gonzalo FuentesПатрик Брюэль
Патрик Брюэль - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Патрик Брюэль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Против французского певца Патрика Брюэля начато расследование по делам о сексуальном насилии.
  • Полиция взяла его под стражу 8 июня, в ближайшее время он будет допрошен.
  • Брюэль отрицал обвинения, а также отменил все свои концерты до осени из-за скандала.
ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Французский певец Патрик Брюэль, против которого было начало расследование по нескольким делам о сексуальном насилии, взят под стражу полицией, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Издание Mediapart сообщило 23 мая, что около тридцати женщин во Франции и Бельгии обвиняют 67-летнего певца в сексуальном насилии.
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"Полиция взяла под стражу Патрика Брюэля в понедельник, 8 июня", - говорится в сообщении.
По информации телеканала, в ближайшее время артист будет допрошен сотрудниками правоохранительных органов по ряду дел, в которых он фигурирует. Срок его содержания под стражей может быть продлен до 48 часов. Певец по-прежнему отрицает обвинения в свой адрес.
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"В течение нескольких недель он (Брюэль - ред.) заявлял о своей готовности предстать перед судом. Он ответит на все вопросы следователей и предоставит все необходимые доказательства своей невиновности", - приводит BFMTV фрагмент заявления адвокатов артиста.
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В июне певец планировал начать концертный тур, который должен был включать в себя посещение ряда городов во Франции, Швейцарии и Бельгии. Однако из-за разгоревшегося скандала, Брюэль решил 30 мая отменить все свои концерты до осени из-за растущего давления со стороны общественности. Помимо этого, театр "Капитоль" в канадском Квебеке отменил учетом сложившейся ситуации запланированные на декабрь 2026 года три выступления артиста.
Брюэль, настоящее имя которого Патрик Бенгиги, дебютировал в кино в 1979 году, снявшись в фильме "Порыв сирокко". В середине 80-х он стал известным исполнителем, а в 1989 году выпустил свой второй альбом Alors regarde, разошедшийся рекордным тиражом в 3 миллиона экземпляров.
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