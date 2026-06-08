СМИ: полиция взяла под стражу французского певца Патрика Брюэля

Краткий пересказ от РИА ИИ Против французского певца Патрика Брюэля начато расследование по делам о сексуальном насилии.

Полиция взяла его под стражу 8 июня, в ближайшее время он будет допрошен.

Брюэль отрицал обвинения, а также отменил все свои концерты до осени из-за скандала.

ПАРИЖ, 8 июн - РИА Новости. Французский певец Патрик Брюэль, против которого было начало расследование по нескольким делам о сексуальном насилии, взят под стражу полицией, сообщает телеканал Французский певец Патрик Брюэль, против которого было начало расследование по нескольким делам о сексуальном насилии, взят под стражу полицией, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Издание Mediapart сообщило 23 мая, что около тридцати женщин во Франции Бельгии обвиняют 67-летнего певца в сексуальном насилии.

"Полиция взяла под стражу Патрика Брюэля в понедельник, 8 июня", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, в ближайшее время артист будет допрошен сотрудниками правоохранительных органов по ряду дел, в которых он фигурирует. Срок его содержания под стражей может быть продлен до 48 часов. Певец по-прежнему отрицает обвинения в свой адрес.

« "В течение нескольких недель он (Брюэль - ред.) заявлял о своей готовности предстать перед судом. Он ответит на все вопросы следователей и предоставит все необходимые доказательства своей невиновности", - приводит BFMTV фрагмент заявления адвокатов артиста.

В июне певец планировал начать концертный тур, который должен был включать в себя посещение ряда городов во Франции, Швейцарии и Бельгии. Однако из-за разгоревшегося скандала, Брюэль решил 30 мая отменить все свои концерты до осени из-за растущего давления со стороны общественности. Помимо этого, театр "Капитоль" в канадском Квебеке отменил учетом сложившейся ситуации запланированные на декабрь 2026 года три выступления артиста.