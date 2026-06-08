Глава МИД Британии выступила против "культуры отмены" во внешней политике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила против "культуры отмены" во внешней политике.
- Она считает, что диалог с такими странами, как Китай и Индия, отвечает интересам Великобритании.
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила против "культуры отмены" во внешней политике, призвав к диалогу с такими странами, как Китай и Индия.
"Другие (британские – ред.) партии придерживаются такого подхода, который можно назвать культурой отмены во внешней политике. Они считают, что не следует разговаривать с другими странами. Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что это плохой подход к иностранным делам и он не отвечает интересам Великобритании", - заявила Купер в интервью газете Sun, комментируя своей недавний визит в Китай и Индию.
В начале июня Купер в ходе визита в Китай обсудила открытие Ормузского пролива и Украину со своим китайским коллегой Ван И. Она отметила, что Лондону необходимо взаимодействовать с Пекином "в рамках британской системы ценностей".