Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии выступила против "культуры отмены" во внешней политике - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 08.06.2026
Глава МИД Британии выступила против "культуры отмены" во внешней политике

Глава МИД Британии Купер выступила против "культуры отмены" во внешней политике

© AP Photo / Leon NealМинистр иностранных дел Великобритании Иветт Купер
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Leon Neal
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила против "культуры отмены" во внешней политике.
  • Она считает, что диалог с такими странами, как Китай и Индия, отвечает интересам Великобритании.
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила против "культуры отмены" во внешней политике, призвав к диалогу с такими странами, как Китай и Индия.
"Другие (британские – ред.) партии придерживаются такого подхода, который можно назвать культурой отмены во внешней политике. Они считают, что не следует разговаривать с другими странами. Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что это плохой подход к иностранным делам и он не отвечает интересам Великобритании", - заявила Купер в интервью газете Sun, комментируя своей недавний визит в Китай и Индию.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Британский политик посетил ПМЭФ и высказался о получении гражданства России
6 июня, 14:23
Она отметила, что Консервативная партия и правая партия Reform UK выступают против диалога с Китаем, в то время как партия зеленых критикует близкие отношения с Индией, а либерал-демократы выступали против визита короля Карла III в США.
В начале июня Купер в ходе визита в Китай обсудила открытие Ормузского пролива и Украину со своим китайским коллегой Ван И. Она отметила, что Лондону необходимо взаимодействовать с Пекином "в рамках британской системы ценностей".
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Британии забили тревогу после ответа Путина на письмо Зеленского
5 июня, 23:15
 
В миреКитайИндияВеликобританияКарл IIIВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала