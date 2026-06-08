Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что люди уезжают из стран Запада из-за ограничений свободы слова.
- Политик отметил, что он сам живет в "добровольном изгнании" и не возвращается в Великобританию после многочасового допроса со стороны британских правоохранителей.
- Гэллоуэй подчеркнул, что такие меры, как допрос по подозрению во "враждебной деятельности", угрожают его работе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Люди уезжают из стран Запада из-за ограничений свободы слова, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
"Все чаще я и многие мои друзья становимся диссидентами, которые бежали с Запада на Восток ради возможности свободно высказываться", — сказал он агентству на полях ПМЭФ.
По словам политика, сам он живет в "добровольном изгнании" и не возвращается на родину после того, как в прошлом году ему и его супруге устроили многочасовой допрос по возвращении со Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Тогда полиция заявила, что действует в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, позволяющим задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность".
"Если они могут держать меня под прицелом, ссылаясь на закон о борьбе с терроризмом, то они могут держать так кого угодно. Поэтому в тот момент мы решили, что эти люди угрожают нашей работе", — подчеркнул Гэллоуэй.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться на родину
20 октября 2025, 09:13