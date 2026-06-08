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Гэллоуэй рассказал, почему люди уезжают из стран Запада - РИА Новости, 08.06.2026
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08:04 08.06.2026 (обновлено: 12:17 08.06.2026)
Гэллоуэй рассказал, почему люди уезжают из стран Запада

Джордж Гэллоуэй: люди покидают Запад из-за ограничений свободы слова

© AP Photo / Alastair Grant Британский депутат и телеведущий Джордж Гэллоуэй
Британский депутат и телеведущий Джордж Гэллоуэй - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Британский депутат и телеведущий Джордж Гэллоуэй. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что люди уезжают из стран Запада из-за ограничений свободы слова.
  • Политик отметил, что он сам живет в "добровольном изгнании" и не возвращается в Великобританию после многочасового допроса со стороны британских правоохранителей.
  • Гэллоуэй подчеркнул, что такие меры, как допрос по подозрению во "враждебной деятельности", угрожают его работе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Люди уезжают из стран Запада из-за ограничений свободы слова, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
"Все чаще я и многие мои друзья становимся диссидентами, которые бежали с Запада на Восток ради возможности свободно высказываться", — сказал он агентству на полях ПМЭФ.
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По словам политика, сам он живет в "добровольном изгнании" и не возвращается на родину после того, как в прошлом году ему и его супруге устроили многочасовой допрос по возвращении со Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Тогда полиция заявила, что действует в соответствии с законом о противодействии терроризму и безопасности границ, позволяющим задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность".
"Если они могут держать меня под прицелом, ссылаясь на закон о борьбе с терроризмом, то они могут держать так кого угодно. Поэтому в тот момент мы решили, что эти люди угрожают нашей работе", — подчеркнул Гэллоуэй.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
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В миреВеликобританияВостокНижний НовгородДжордж Гэллоуэй
 
 
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