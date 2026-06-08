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В Новороссийске на перевалочном комплексе вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 08.06.2026
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08:23 08.06.2026 (обновлено: 11:01 08.06.2026)
В Новороссийске на перевалочном комплексе вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

В Новороссийске на перевалочном комплексе возник пожар из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса.
  • В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники, включая сотрудников ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА произошло в Новороссийске, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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"В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники в том числе сотрудников ГУМЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в оперштабе.
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