В Новороссийске на перевалочном комплексе вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса.
- В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники, включая сотрудников ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Возгорание на территории перевалочного комплекса из-за атаки БПЛА произошло в Новороссийске, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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"В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 130 человек и 39 единиц техники в том числе сотрудников ГУМЧС России по Краснодарскому краю, уточнили в оперштабе.