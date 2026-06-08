Пострадавших при атаке на судна в Таганрогском заливе выписали из больницы

КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Всех шестерых пострадавших после атаки ВСУ на судна в Таганрогском заливе выписали из больницы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Краснодарского края.

"Всех шестерых человек, поступивших в больницу в состоянии средней тяжести после атаки на судна в Таганрогском заливе, выписали из больницы", - сказал собеседник агентства.