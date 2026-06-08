Пострадавших при атаке на судна в Таганрогском заливе выписали из больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестерых пострадавших в результате атаки ВСУ на суда в Таганрогском заливе выписали из больницы.
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Всех шестерых пострадавших после атаки ВСУ на судна в Таганрогском заливе выписали из больницы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Краснодарского края.
"Всех шестерых человек, поступивших в больницу в состоянии средней тяжести после атаки на судна в Таганрогском заливе, выписали из больницы", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ поступили в больницу 5 июня.
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