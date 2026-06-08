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В Тульской области за ночь уничтожили восемь украинских БПЛА - РИА Новости, 08.06.2026
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15:25 08.06.2026
В Тульской области за ночь уничтожили восемь украинских БПЛА

Миляев: над Тульской областью за ночь сбили восемь украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь украинских беспилотников сбили за ночь над территорией Тульской области.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Восемь украинских беспилотников сбиты над территорией Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
В понедельник утром Миляев информировал, что силы ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников в небе над Тульской областью.
"Еще 8 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", – написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона предупредил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
В Минобороны России ранее сообщили, что силы ПВО 8 июня с 8.00 до 14.00 уничтожили 124 украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ, в том числе над Тульской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьРоссияДмитрий Миляев
 
 
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