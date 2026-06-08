В Белгородской области три человека пострадали при атаках беспилотников

Отмечается, что в Грайворонском округе в селе Глотово при детонации FPV-дрона женщина получила множественные осколочные ранения лица и живота, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, в настоящее время ей проводят операцию.