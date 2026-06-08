В Белгородской области три человека пострадали при атаках беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три мирных жителя получили ранения в результате атак вражеских беспилотников в Белгородской области.
- В поселке Борисовка Борисовского округа FPV-дрон атаковал коммерческий объект, повреждены входная группа здания и автомобиль.
- В селе Глотово Грайворонского округа при детонации FPV-дрона женщина получила множественные осколочные ранения, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак вражеских беспилотников в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб.
"Три мирных жителя получили ранения в результате атак вражеских беспилотников. В поселке Борисовка Борисовского округа FPV-дрон атаковал коммерческий объект. Двоих пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У женщины диагностировали осколочное ранение руки, у мужчины — акубаротравму. После оказания помощи они отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены входная группа здания и автомобиль", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что в Грайворонском округе в селе Глотово при детонации FPV-дрона женщина получила множественные осколочные ранения лица и живота, пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ, в настоящее время ей проводят операцию.
Кроме того, в Белгородском округе в поселке Дубовое в результате детонации дрона загорелись кровля частного дома и надворная постройка - пожарным расчетом возгорание ликвидировано.
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