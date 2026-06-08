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Депутат АдГ предостерег от попыток переписывания истории в Германии - РИА Новости, 08.06.2026
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17:34 08.06.2026
Депутат АдГ предостерег от попыток переписывания истории в Германии

Депутат АдГ Линдеманн выступил против QR-кодов на советских мемориалах

© РИА Новости / Николай Филяков | Перейти в медиабанкМемориал "Воин-освободитель" на территории мемориального комплекса в Трептов-парке в Берлине
Мемориал Воин-освободитель на территории мемориального комплекса в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Николай Филяков
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Мемориал "Воин-освободитель" на территории мемориального комплекса в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат АдГ Гуннар Линдеманн предостерег от попыток переписывания истории в связи с инициативами немецких депутатов сопровождать советские военные мемориалы в Берлине политически ангажированными QR-кодами.
  • Представители фракций СДПГ и "Зеленых" в палате депутатов Берлина выступили с инициативой о "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене.
  • Линдеманн подчеркнул, что советские памятники являются историческим свидетельством освобождения Германии от нацизма и призвал уважать и чтить исторический факт Победы советской армии.
БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Депутат палаты представителей Берлина от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдеманн предостерег от попыток переписывания истории в связи с инициативами немецких депутатов сопровождать советские военные мемориалы в Берлине политически ангажированными QR-кодами.
Представители фракций СДПГ и "Зеленых" в палате депутатов Берлина выступили ранее с инициативой о так называемой "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. Как сообщала газета Welt am Sonntag, немецкие депутаты потребовали установить у гранитных стел с цитатами Иосифа Сталина пояснительные стенды и QR-коды, чтобы дополнить их информацией о "преступлениях сталинского режима", пакте Молотова-Риббентропа и "жертвах советской власти".
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"Независимо от чьего-то отношения к текущей политической ситуации, нельзя исходя из этого пытаться сейчас с помощью QR-кодов изменить историю", - сказал Линдеманн "Известиям".
Выступая против инициатив берлинских депутатов, он подчеркнул, что советские памятники сами по себе являются историческим свидетельством освобождения Германии от нацизма.
"Нам не нужны QR-коды на советских памятниках. Это просто история, это исторический факт, то, что советская армия освободила большую часть Восточной Германии, в частности, и именно здесь, в Берлине, где мы находимся, от фашизма, от нацизма", - подчеркнул политик.
В заключение Линдеманн призвал уважать и чтить исторический факт Победы советской армии соответствующим образом.
Посольство России в Германии назвало в понедельник недопустимыми и кощунственными любые попытки нивелировать значение, а также изменить первоначальный смысл и поместить в иной исторический контекст значение символов Победы над нацистской Германией. В этой связи в посольстве призвали Берлин не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза.
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