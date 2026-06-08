Депутат АдГ предостерег от попыток переписывания истории в Германии

БЕРЛИН, 8 июн - РИА Новости. Депутат палаты представителей Берлина от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Гуннар Линдеманн предостерег от попыток переписывания истории в связи с инициативами немецких депутатов сопровождать советские военные мемориалы в Берлине политически ангажированными QR-кодами.

"Независимо от чьего-то отношения к текущей политической ситуации, нельзя исходя из этого пытаться сейчас с помощью QR-кодов изменить историю", - сказал Линдеманн "Известиям".

"Нам не нужны QR-коды на советских памятниках. Это просто история, это исторический факт, то, что советская армия освободила большую часть Восточной Германии, в частности, и именно здесь, в Берлине, где мы находимся, от фашизма, от нацизма", - подчеркнул политик.