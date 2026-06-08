В Белгороде более 30 квартир получили повреждения после детонации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде после детонации повреждено остекление в 35 квартирах, двух частных домах и социальном объекте.
- Пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Остекление в 35 квартирах, двух частных домах и социальном объекте повреждено в Белгороде после детонации, пострадавших нет, сообщил мэр города Валентин Демидов.
Ранее в оперштабе региона сообщили, что в селе Беловское Белгородского округа пострадали пять мирных жительниц, в результате детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов.
"Выехал на место ЧП в Белгороде. В результате детонации есть разрушения. На данный момент известно: 35 квартир в 20 многоквартирных домах, два индивидуальных дома - повреждено остекление. Также пострадало остекление и потолочные покрытия в социальном объекте", - написал Демидов в Telegram-канале.
По его словам, городские управы уже помогают жителям, фиксируют повреждения и готовят документы для восстановления. Мэр подчеркнул, что никто не пострадал.
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