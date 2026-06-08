В Белгороде более 30 квартир получили повреждения после детонации

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгороде после детонации повреждено остекление в 35 квартирах, двух частных домах и социальном объекте.

Пострадавших нет.

БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Остекление в 35 квартирах, двух частных домах и социальном объекте повреждено в Белгороде после детонации, пострадавших нет, сообщил мэр города Валентин Демидов.

Ранее в оперштабе региона сообщили, что в селе Беловское Белгородского округа пострадали пять мирных жительниц, в результате детонации повреждены административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов.

Telegram-канале. "Выехал на место ЧП в Белгороде . В результате детонации есть разрушения. На данный момент известно: 35 квартир в 20 многоквартирных домах, два индивидуальных дома - повреждено остекление. Также пострадало остекление и потолочные покрытия в социальном объекте", - написал Демидов