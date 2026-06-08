В Белгороде украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде, но не сдетонировал.
- Специалисты обследовали территорию и вывезли беспилотник.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде, но не взорвался, его вывезли прибывшие на место специалисты, сообщил мэр города Валентин Демидов.
"С раннего утра мирный Белгород вновь подвергается атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала", - написал Демидов в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что прибывшие на место оперативные службы обследовали территорию и вывезли БПЛА.
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22 июня 2022, 17:18