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В Белгороде украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома - РИА Новости, 08.06.2026
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10:15 08.06.2026 (обновлено: 10:19 08.06.2026)
В Белгороде украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома

Дрон ВСУ упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ жилого дома в Белгороде
Последствия атаки ВСУ жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ жилого дома в Белгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде, но не сдетонировал.
  • Специалисты обследовали территорию и вывезли беспилотник.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного дома в Белгороде, но не взорвался, его вывезли прибывшие на место специалисты, сообщил мэр города Валентин Демидов.
"С раннего утра мирный Белгород вновь подвергается атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоквартирного жилого дома. Боевая часть не сдетонировала", - написал Демидов в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что прибывшие на место оперативные службы обследовали территорию и вывезли БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВалентин ДемидовВооруженные силы Украины
 
 
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