Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за платежи ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства.

Платежные документы будут направляться в электронном виде через "Госуслуги", при этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий.

"Почта России" сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также результаты их предоставления.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства, рассказало Минцифры в своем канале в " Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства, рассказало Минцифры в своем канале в " Максе ".

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку " Почты России ", ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан.

"Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства. Это позволит гражданам оплачивать услуги почты без скрытых дополнительных сборов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее банк, через который проходил платеж, мог взимать за него комиссию с почтового оператора. Эти издержки "Почта" была вынуждена закладывать в стоимость своих услуг или компенсировать за счет других доходов, напомнили в Минцифры.

Кроме того, согласно законопроекту, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через "Госуслуги". При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на "Госуслугах". Услуга останется бесплатной для населения.

Также законопроект определит статус информационной системы "Почты России", которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Так, граждане и бизнес смогут официально обмениваться юридически значимыми документами в цифровом виде.

Помимо этого, "Почта России" сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также результаты их предоставления. Граждане, особенно в отдаленных населенных пунктах, смогут получать такие услуги без необходимости личного посещения ведомств.