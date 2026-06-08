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Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за платежи ЖКХ - РИА Новости, 08.06.2026
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10:05 08.06.2026
Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за платежи ЖКХ

Минцифры: банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за оплату услуг ЖКХ

© РИА Новости / Виталий Белоусов Единый платежный документ для оплаты услуг ЖКХ
 Единый платежный документ для оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Единый платежный документ для оплаты услуг ЖКХ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства.
  • Платежные документы будут направляться в электронном виде через "Госуслуги", при этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий.
  • "Почта России" сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также результаты их предоставления.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства, рассказало Минцифры в своем канале в "Максе".
Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку "Почты России", ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан.
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"Банки не будут взимать комиссию с "Почты России" за прием платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства. Это позволит гражданам оплачивать услуги почты без скрытых дополнительных сборов", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее банк, через который проходил платеж, мог взимать за него комиссию с почтового оператора. Эти издержки "Почта" была вынуждена закладывать в стоимость своих услуг или компенсировать за счет других доходов, напомнили в Минцифры.
Кроме того, согласно законопроекту, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через "Госуслуги". При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учетной записи на "Госуслугах". Услуга останется бесплатной для населения.
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Также законопроект определит статус информационной системы "Почты России", которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Так, граждане и бизнес смогут официально обмениваться юридически значимыми документами в цифровом виде.
Помимо этого, "Почта России" сможет принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также результаты их предоставления. Граждане, особенно в отдаленных населенных пунктах, смогут получать такие услуги без необходимости личного посещения ведомств.
"Все инициативы направлены на развитие "Почты России" и ее сервисов. Это повысит удобство для граждан, ускорит доставку и сделает получение услуг более удобным, особенно для жителей удаленных территорий", - отметили там.
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