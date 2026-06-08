Полиция забрала автомобиль у экс-главы Тарусы, сбившего женщину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава города Таруса в Калужской области, а ныне районный депутат Сергей Манаков сбил женщину на перекрестке.
- Пострадавшая госпитализирована, а транспортное средство находится на специализированной стоянке.
- Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Полиция забрала автомобиль у бывшего главы города Таруса в Калужской области, а ныне - районного депутата, сбившего женщину на перекрестке.
Глава Тарусского района Калужской области Михаил Голубев сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что бывший глава Тарусы, депутат думы Тарусского муниципального округа Сергей Манаков в воскресенье вечером сбил женщину на своем автомобиле. По данным Голубева, депутат был нетрезв.
УМВД по Калужской области проинформировало, что в 19.48 воскресенья на нерегулируемом перекрестке улиц Горького и Ленина в Тарусе водитель-мужчина 1972 года рождения, управляя Hyundai Creta, сбил пешехода-женщину 1981 года рождения. Пострадавшая госпитализирована.
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"Водитель отстранен от управления автомобилем. Транспортное средство находится на специализированной стоянке. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Полиция не уточняет, был ли водитель нетрезв.
По данным открытых источников, Сергей Манаков руководил администрацией города Таруса несколько лет и сложил полномочия в 2024 году. Затем он стал депутатом думы Тарусского муниципального округа.
В марте этого года в своем Telegram-канале Манаков написал, что к его работе на посту главы администрации Тарусы "возникли сложные вопросы со стороны надзорных органов", в связи с чем он "принял решение сложить свои полномочия в депутатском корпусе Тарусского муниципального округа". В районной думе уточнили РИА Новости, что депутат свои полномочия так и не сложил.
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