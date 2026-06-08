Полиция забрала автомобиль у экс-главы Тарусы, сбившего женщину

"Водитель отстранен от управления автомобилем. Транспортное средство находится на специализированной стоянке. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

По данным открытых источников, Сергей Манаков руководил администрацией города Таруса несколько лет и сложил полномочия в 2024 году. Затем он стал депутатом думы Тарусского муниципального округа.

В марте этого года в своем Telegram-канале Манаков написал, что к его работе на посту главы администрации Тарусы "возникли сложные вопросы со стороны надзорных органов", в связи с чем он "принял решение сложить свои полномочия в депутатском корпусе Тарусского муниципального округа". В районной думе уточнили РИА Новости, что депутат свои полномочия так и не сложил.