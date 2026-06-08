Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей заявил, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела страны.
- Макрей раскритиковал действия посла после того, как тот назвал его «полезным идиотом для русских» и призвал австралийские власти провести проверку из-за подтверждения отсутствия нарушений на выборах президента России.
- По словам Макрея, полиция штата Западная Австралия расследует предполагаемые нарушения при проведении местных выборов, а слушания в суде по спорным выборам назначены на 12 июня.
ДЖАКАРТА, 8 июн - РИА Новости. Бывший депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей заявил РИА Новости, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела страны, атакуя австралийских политиков, которые публично подтверждают отсутствие нарушений на выборах президента России, которые они наблюдали лично.
Макрей ранее публично напомнил о своей поездке в Россию в 2024 году в качестве международного наблюдателя на президентских выборах. По его словам, он не выявил нарушений в ходе голосования. После этого украинский посол назвал его "полезным идиотом для русских" и призвал австралийские власти провести проверку.
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"Если посол Мирошниченко действительно обеспокоен демократическими процессами, возможно, ему стоит начать с собственной страны и призвать свое правительство провести выборы", - заявил собеседник агентства.
Политик также раскритиковал вмешательство дипломата в ситуацию вокруг муниципальных выборов в Порт-Хедленде, результаты которых в настоящее время оспариваются в суде.
"Австралия имеет суды. У нас есть собственные процедуры. Нам не нужны советы о демократии от страны, которая не проводила выборы семь лет, запретила оппозиционные партии и отменила собственные выборы в 2024 году", - заявил политик.
По словам Макрея, полиция штата Западная Австралия расследует предполагаемые нарушения при проведении местных выборов, а слушания в суде по спорным выборам назначены на 12 июня.
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"Австралийцы не хотят участвовать в чужих войнах. И я подозреваю, что миллионы украинцев тоже не хотят участвовать в этой войне", - отметил Макрей.
В марте 2024 года Макрей входил в число иностранных наблюдателей, приглашенных для мониторинга президентских выборов в России. По его словам, международные наблюдатели не выявили признаков фальсификаций в ходе голосования.
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