Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей заявил, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела страны.

Макрей раскритиковал действия посла после того, как тот назвал его «полезным идиотом для русских» и призвал австралийские власти провести проверку из-за подтверждения отсутствия нарушений на выборах президента России.

По словам Макрея, полиция штата Западная Австралия расследует предполагаемые нарушения при проведении местных выборов, а слушания в суде по спорным выборам назначены на 12 июня.

ДЖАКАРТА, 8 июн - РИА Новости. Бывший депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей заявил РИА Новости, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела страны, атакуя австралийских политиков, которые публично подтверждают отсутствие нарушений на выборах президента России, которые они наблюдали лично.

Макрей ранее публично напомнил о своей поездке в Россию в 2024 году в качестве международного наблюдателя на президентских выборах. По его словам, он не выявил нарушений в ходе голосования. После этого украинский посол назвал его "полезным идиотом для русских" и призвал австралийские власти провести проверку.

"Если посол Мирошниченко действительно обеспокоен демократическими процессами, возможно, ему стоит начать с собственной страны и призвать свое правительство провести выборы", - заявил собеседник агентства.

Политик также раскритиковал вмешательство дипломата в ситуацию вокруг муниципальных выборов в Порт-Хедленде, результаты которых в настоящее время оспариваются в суде.

"Австралия имеет суды. У нас есть собственные процедуры. Нам не нужны советы о демократии от страны, которая не проводила выборы семь лет, запретила оппозиционные партии и отменила собственные выборы в 2024 году", - заявил политик.

По словам Макрея, полиция штата Западная Австралия расследует предполагаемые нарушения при проведении местных выборов, а слушания в суде по спорным выборам назначены на 12 июня.

Политик также заявил, что комментарии украинского посла связаны с продолжающимися призывами Киева увеличить объем военной и финансовой помощи со стороны Австралии

"Австралийцы не хотят участвовать в чужих войнах. И я подозреваю, что миллионы украинцев тоже не хотят участвовать в этой войне", - отметил Макрей.