Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ

Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ

© Фото : Пресс-служба AURUS Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ

МОСКВА, 8 июн – пресс-служба AURUS. На ПМЭФ были представлены два автомобильных бренда со схожей айдентикой, но с различной философией и целевой аудиторией. Речь идет об отечественном автомобильном бренде класса люкс AURUS и новом представительском автобренде SENAT.

На экономическом форуме AURUS представил обновленные модели:

AURUS Senat

AURUS Senat Long.

А также проекты зонтичной экосистемы AURUS:

Природная питьевая вода AURUS

ЖК "Аурус Резиденции"

Новая коллекция эксклюзивных наручных часов и аксессуаров под брендом AURUS, произведенных Императорской Петергофской Фабрикой.

Помимо указанных партнеров, в рамках ПМЭФ AURUS анонсировал запуск новых перспективных рыночных сегментов. Среди них:

Power Wheels – российский производитель колесных кованых дисков, который был выбран в качестве партнера для создания эксклюзивных колесных решений автомобилей AURUS

РУБРИК – российская компания, создающая конструкторы, игры, мультсериалы и образовательные продукты в партнерстве с популярными локальными лицензиями и крупнейшими компаниями страны.

Новый автобренд SENAT представил на ПМЭФ первую коммерческую модель – SENAT 900. Автомобиль должен стать основой корпоративных парков российских корпораций. А также полнофункциональным прототипом следующей модели марки на той же полноприводной платформе – флагманского седана SENAT 1000 длиной 5,34 метра с увеличенной до 3,26 колесной базой.

© Фото : Пресс-служба AURUS Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ © Фото : Пресс-служба AURUS Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ

Платформа представительского класса SENAT 900 имеет классическую для представительских седанов компоновку: двигатель V6 3.0T расположен продольно, сочетаясь с традиционной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальной полноприводной трансмиссией. Подвеска всех колес — пневматическая, независимая: передняя на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

AURUS — первый российский автомобильный бренд класса люкс, который олицетворяет развитие промышленного, инженерного и научно-технологического потенциала России.

SENAT – бренд российских автомобилей представительского класса, призванный стать стандартом служебного транспорта для лиц, принимающих решения.

Первая модель новой марки – представительский седан SENAT 900, созданный для замещения изношенного парка представительских седанов ушедших из России брендов, в первую очередь в автопарках крупных компаний и корпораций.