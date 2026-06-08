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Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2026
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19:51 08.06.2026

Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ

© Фото : Пресс-служба AURUSАвтомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ
Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба AURUS
Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ
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МОСКВА, 8 июн – пресс-служба AURUS. На ПМЭФ были представлены два автомобильных бренда со схожей айдентикой, но с различной философией и целевой аудиторией. Речь идет об отечественном автомобильном бренде класса люкс AURUS и новом представительском автобренде SENAT.
На экономическом форуме AURUS представил обновленные модели:
  • AURUS Senat
  • AURUS Senat Long.
А также проекты зонтичной экосистемы AURUS:
  • Природная питьевая вода AURUS
  • ЖК "Аурус Резиденции"
  • Новая коллекция эксклюзивных наручных часов и аксессуаров под брендом AURUS, произведенных Императорской Петергофской Фабрикой.
Помимо указанных партнеров, в рамках ПМЭФ AURUS анонсировал запуск новых перспективных рыночных сегментов. Среди них:
  • Power Wheels – российский производитель колесных кованых дисков, который был выбран в качестве партнера для создания эксклюзивных колесных решений автомобилей AURUS
  • РУБРИК – российская компания, создающая конструкторы, игры, мультсериалы и образовательные продукты в партнерстве с популярными локальными лицензиями и крупнейшими компаниями страны.
Новый автобренд SENAT представил на ПМЭФ первую коммерческую модель – SENAT 900. Автомобиль должен стать основой корпоративных парков российских корпораций. А также полнофункциональным прототипом следующей модели марки на той же полноприводной платформе – флагманского седана SENAT 1000 длиной 5,34 метра с увеличенной до 3,26 колесной базой.
© Фото : Пресс-служба AURUSАвтомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ
Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба AURUS
Автомобильные бренды AURUS и SENAT представили на ПМЭФ
Платформа представительского класса SENAT 900 имеет классическую для представительских седанов компоновку: двигатель V6 3.0T расположен продольно, сочетаясь с традиционной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и интеллектуальной полноприводной трансмиссией. Подвеска всех колес — пневматическая, независимая: передняя на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.
AURUS — первый российский автомобильный бренд класса люкс, который олицетворяет развитие промышленного, инженерного и научно-технологического потенциала России.
SENAT – бренд российских автомобилей представительского класса, призванный стать стандартом служебного транспорта для лиц, принимающих решения.
Первая модель новой марки – представительский седан SENAT 900, созданный для замещения изношенного парка представительских седанов ушедших из России брендов, в первую очередь в автопарках крупных компаний и корпораций.
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