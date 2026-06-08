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МИД назвал атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями - РИА Новости, 08.06.2026
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16:16 08.06.2026 (обновлено: 17:26 08.06.2026)
МИД назвал атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями

Захарова: ВСУ совершили военные преступления, атаковав поезда в Крыму

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова назвала атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями.
  • Киевский режим нарушил нормы международного гуманитарного права.
  • Все причастные к ударам будут установлены и наказаны.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями.
Дипломат напомнила, что в ночь на понедельник украинский дрон ударил по составу Москва — Симферополь. Машинист получил ранения, его помощник погиб. Несколько дней назад жертвой налета БПЛА на пригородный поезд Азовское — Керчь стал еще один мирный житель, трое получили ранения.
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"Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре", — привели ее слова на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что все причастные к ним будут установлены и наказаны. Она добавила, что Украина прибегает к террору из-за неудач на фронте.
Комментируя атаку на поезд Москва — Симферополь, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев делает все, чтобы помешать мирному процессу.
Сегодня утром после удара противника из всех поездов в Крыму эвакуировали пассажиров. Составы поедут в города материковой части России из Керчи. Людей, которые направлялись на полуостров, доставляют на вокзал в Симферополь на автобусах, откуда их развозят к станциям назначения.
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