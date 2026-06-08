МИД назвал атаки ВСУ на поезда в Крыму военными преступлениями

Сегодня утром после удара противника из всех поездов в Крыму эвакуировали пассажиров. Составы поедут в города материковой части России из Керчи. Людей, которые направлялись на полуостров, доставляют на вокзал в Симферополь на автобусах, откуда их развозят к станциям назначения.