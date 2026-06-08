В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате детонации беспилотника в поселке Ивня мужчина получил осколочное ранение предплечья.
- В Шебекино женщина, получившая минно-взрывную травму, была госпитализирована.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперштаб.
"В поселке Ивня Ивнянского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил осколочное ранение предплечья ... В городе Шебекино дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Женщина, получившая минно-взрывную травму, госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в официальном канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате детонации в Белгороде повреждены 35 квартир в 20 МКД, два частных дома, социальный и шесть коммерческих объектов.
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