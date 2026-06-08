Сотрудник коммунальной службы погиб в ЛНР при атаке дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб сотрудник предприятия «Рубежноетепло».
- Второй сотрудник ранен и находится в больнице.
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Один сотрудник предприятия "Рубежноетепло" погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР, второй ранен, сообщает минстрой региона на платформе "Макс".
"В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник "Рубежноетепло". Еще один получил ранение, сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА атаковал специализированное транспортное средство теплоснабжающего предприятия, когда сотрудники возвращались с места проведения ремонтных работ.