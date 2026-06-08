Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник коммунальной службы погиб в ЛНР при атаке дрона - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 08.06.2026
Сотрудник коммунальной службы погиб в ЛНР при атаке дрона

Минстрой ЛНР: один сотрудник "Рубежноетепло" погиб при атаке ВСУ, один ранен

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР погиб сотрудник предприятия «Рубежноетепло».
  • Второй сотрудник ранен и находится в больнице.
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Один сотрудник предприятия "Рубежноетепло" погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в ЛНР, второй ранен, сообщает минстрой региона на платформе "Макс".
"В результате удара вражеского БПЛА погиб сотрудник "Рубежноетепло". Еще один получил ранение, сейчас он находится в больнице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что БПЛА атаковал специализированное транспортное средство теплоснабжающего предприятия, когда сотрудники возвращались с места проведения ремонтных работ.
Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Все пассажиры атакованного в Крыму поезда в безопасности, сообщили в ГСЭ
Вчера, 16:54
 
ПроисшествияЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала