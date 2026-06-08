ВСУ ударили по 12 населенным пунктам Белгородской области, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ в понедельник нанесли удары по 12 населенным пунктам в шести округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.

В Краснояружском округе, как уточнили в оперштабе, в Илек-Пеньковке два FPV-дрона ударили по территории предприятия, в Красной Яруге дрон разбил окна в частном доме. В Валуйском округе в Соболевке от удара дрона поврежден навес на коммерческом объекте.