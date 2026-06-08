ВСУ ударили по 12 населенным пунктам Белгородской области, пострадавших нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам в шести округах Белгородской области.
- Повреждения включают уничтоженную квартиру, поврежденные автомобили и цистерна, а также разбитые стекла.
- Предварительно, пострадавших в результате атак нет.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ в понедельник нанесли удары по 12 населенным пунктам в шести округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.
"Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по региону. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе в поселке Малиновка от удара FPV-дрона огнем уничтожена квартира в многоквартирном доме. В поселке Майский вследствие атаки беспилотника повреждена цистерна грузового автомобиля. В районе села Бессоновка при детонации FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
По его данным, в Шебекинском округе в Масловой Пристани дрон повредил два автомобиля, в Новой Таволжанке при ударе FPV-дрона загорелся частный дом, в Шебекино дроны атаковали грузовик и оборудование. В Грайворонском округе в Замостье и Дорогощь два авто повреждены FPV-дронами. В Борисовском округе в Беленьком взрыв дрона выбил стекла в магазине и доме.
В Краснояружском округе, как уточнили в оперштабе, в Илек-Пеньковке два FPV-дрона ударили по территории предприятия, в Красной Яруге дрон разбил окна в частном доме. В Валуйском округе в Соболевке от удара дрона поврежден навес на коммерческом объекте.