Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по 12 населенным пунктам Белгородской области, пострадавших нет - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 08.06.2026
ВСУ ударили по 12 населенным пунктам Белгородской области, пострадавших нет

Оперштаб Белгорода: ВСУ ударили по 12 населенным пунктам, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшеры скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам в шести округах Белгородской области.
  • Повреждения включают уничтоженную квартиру, поврежденные автомобили и цистерна, а также разбитые стекла.
  • Предварительно, пострадавших в результате атак нет.
БЕЛГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Дроны ВСУ в понедельник нанесли удары по 12 населенным пунктам в шести округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.
"Беспилотники ВСУ нанесли очередные удары по региону. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе в поселке Малиновка от удара FPV-дрона огнем уничтожена квартира в многоквартирном доме. В поселке Майский вследствие атаки беспилотника повреждена цистерна грузового автомобиля. В районе села Бессоновка при детонации FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
По его данным, в Шебекинском округе в Масловой Пристани дрон повредил два автомобиля, в Новой Таволжанке при ударе FPV-дрона загорелся частный дом, в Шебекино дроны атаковали грузовик и оборудование. В Грайворонском округе в Замостье и Дорогощь два авто повреждены FPV-дронами. В Борисовском округе в Беленьком взрыв дрона выбил стекла в магазине и доме.
В Краснояружском округе, как уточнили в оперштабе, в Илек-Пеньковке два FPV-дрона ударили по территории предприятия, в Красной Яруге дрон разбил окна в частном доме. В Валуйском округе в Соболевке от удара дрона поврежден навес на коммерческом объекте.
Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пассажиры рассказали об эвакуации после атаки ВСУ на поезд в Крыму
Вчера, 12:22
 
ПроисшествияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала