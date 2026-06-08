При ударе ВСУ по Белгородской области пострадали два мирных жителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом, 14-летний мальчик получил осколочные ранения.
- В селе Ясные Зори дрон сдетонировал на территории предприятия, мужчина получил акубаротравму и ушиб головы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подросток и мужчина ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.
"В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. Бригада скорой доставит его в детскую областную клиническую больницу... В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал на территории предприятия. Вчера вечером мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода, где у него диагностировали акубаротравму и ушиб волосистой части головы", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что лечение мужчины продолжат амбулаторно.
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