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При ударе ВСУ по Белгородской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 08.06.2026
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07:03 08.06.2026 (обновлено: 07:06 08.06.2026)
При ударе ВСУ по Белгородской области пострадали два мирных жителя

ВСУ атаковали частный дом в Белгородской области, ранены подросток и мужчина

© РИА НовостиСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
Скорая помощь
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом, 14-летний мальчик получил осколочные ранения.
  • В селе Ясные Зори дрон сдетонировал на территории предприятия, мужчина получил акубаротравму и ушиб головы.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подросток и мужчина ранены в результате беспилотной атаки ВСУ на Белгородскую область, их госпитализировали, сообщил оперативный штаб региона.
"В селе Дунайка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом. 14-летний мальчик получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. Бригада скорой доставит его в детскую областную клиническую больницу... В Белгородском округе в селе Ясные Зори дрон сдетонировал на территории предприятия. Вчера вечером мужчина самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода, где у него диагностировали акубаротравму и ушиб волосистой части головы", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что лечение мужчины продолжат амбулаторно.
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