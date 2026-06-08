Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский дрон атаковал семью с ребенком, пытавшуюся эвакуироваться из города Родинское в ДНР.

Атака произошла во время пасхального перемирия.

В результате атаки были ранены мужчина, его жена и дочь, мужчина был добит.

ДОНЕЦК, 8 июн – РИА Новости. Украинский дрон атаковал семью с ребенком, пытавшуюся эвакуироваться из города Родинское в ДНР во время пасхального перемирия, сообщил РИА Новости беженец.

По его словам, 12 апреля во время пасхального перемирия его семья эвакуировалась из Родинского, расположенного недалеко от Красноармейска. Кроме того, из города пытались выйти еще несколько групп мирных жителей.

"Семья шла – муж, жена и девочка 10-11 лет. И дрон ударил. Мужчина был ранен, кричал, чтобы жена с дочерью бежали. Их тоже ранило. Они отошли, а его добили. И это было во время перемирия. Самое обидное, что оператор дрона видел, что рядом дети", – сказал беженец.

Он добавил, что в тот день из Родинского выходили 17 человек, 16 из них добрались до безопасного укрытия.

Из-за опасений за родственников, оставшихся на территории Украины, собеседник агентства попросил скрыть его лицо и не раскрывать имя.

Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук.