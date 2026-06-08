В Армении община молокан выступила против открытия рудника рядом с селом

Краткий пересказ от РИА ИИ Община молокан в армянском селе Лермонтово выступила против открытия золотодобывающего рудника рядом с селом.

Глава общины Эдик Чахалян опроверг сообщения о том, что местным жителям угрожали выселением в случае отказа от возобновления добычи золота.

Общественные слушания по вопросу открытия рудника не состоялись, так как члены общины отказались что-либо обсуждать.

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Анастасия Гнединская. Община молокан, проживающая в армянском селе Лермонтово, выступила против открытия золотодобывающего рудника рядом, но о выселении властями, как писали СМИ, речи не идет, сообщил РИА Новости глава общины Эдик Чахалян.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в Лермонтово приехали представители администрации Лорийской области и партии "Гражданский договор" и поставили местным жителям ультиматум: или они соглашаются на возобновление добычи, или они будут выселены, а уникальное поселение прекратит существование.

"В нашем лермонтовском языке (местное наречие русского – ред.) ведь даже слова такого нет – "выгнать". Это ужасное слово, ругательное. Нам никто не угрожал выселением, никакого нажима не было", - рассказал по телефону Чахалян.

Он пояснил, что двенадцать лет назад рядом с селом функционировал "карьер", но его закрыли из-за нерентабельности. На днях же представители добывающей компании приехали в село, чтобы провести общественные слушания.

"Община действительно не поддерживает открытие рядом с селом золотодобывающего рудника. Воду в реке испортят, мы пить ее не сможем. Почву отравят. А у нас здесь такая природа! Люди живут натуральным хозяйством: держат коров, продают молоко, растят овощи", - отметил староста общины.

По его словам, слушания так и не состоялись: члены общины отказались что-либо обсуждать.

"Мы составили документ о том, что слушаний не было, собрали под ним подписи, а геологов отправили", - сказал он.

Молокане перебрались в Лорийскую область Армении ещё в 1844 году из Тамбовской и Саратовской губерний. Царское правительство относило их к категории "особо вредных ересей", поэтому способствовало их массовому переселению на окраины империи. На территории Лорийской области Армении есть два больших молоканских села: Лермонтово и Фиолетово.

Для этого религиозного течения характерно отрицание икон и креста, отсутствие духовенства и религиозных институтов, а также символическое толкование Священного Писания. Молокане строго соблюдают морально-этические правила, не пьют алкоголь, не курят и живут закрытой общиной. Своеобразно относятся к христианским праздникам: например, отмечают Пасху, а Рождество – нет. Все мужчины носят бороды, как объясняют сами верующие — по облику и подобию Иисуса Христа.

По словам Чахаляна, в целом молокане, вопреки общепринятым представлениям, не отвергают прогресс. И хотя по большим праздникам они ставят на стол самовары, в повседневной жизни уже давно пользуются чайниками. При этом внутри самой общины есть те, кто придерживается строгих правил. Например, не смотрят телевизор.

"Есть среди наших так называемые максимисты — так они не получают ни пенсии, ни пособия на детей. Отвергают даже субсидию от государства, которую выделяют на содержание коров. Говорят: "Мы этих денег не заработали своим трудом, брать не будем". Даже если у них по 6-8 детей. Есть еще те, кто не смотрит телевизор, но при этом пользуется телефоном. А есть те, кто не следует подобным правилам", — объясняет староста.