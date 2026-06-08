Блок Кочаряна оспорит итоги парламентских выборов в Армении

Он отметил, что избирательная кампания прошла в условиях повсеместного давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного применения административного ресурса и нарушений.

Парламентские выборы прошли в Армении накануне. По итогам голосования "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна набрал 49,82 процента голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Однако партия получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент.