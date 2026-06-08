ОБСЕ указала на публичные угрозы Пашиняна в адрес оппозиции

"В некоторых случаях премьер-министр публично угрожал оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией их компаний. Некоторые процедуры национализации начались еще до начала предвыборной кампании", — говорится в предварительном отчете организации по итогам парламентских выборов.

"Конфликт вокруг электроэнергетической компании разгорелся в июне 2025 года после ареста г-на Карапетяна за публичную поддержку церкви и после поспешно принятых в парламенте в июле 2025 года поправок, которые разрешили национализацию компании, соответствующие судебные разбирательства продолжаются", — добавили в ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели отметили, что премьер и кандидаты от оппозиции использовали оскорбительные выражения в адрес друг друга.

Парламентские выборы прошли в Армении накануне. По итогам голосования "Гражданский договор" Пашиняна набрал 49,82 процента голосов. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства. Однако партия получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов сил, не прошедших в парламент. Второе место с 23,28 процента занял блок "Сильная Армения", третье — альянс "Армения", набиравший 9,93 процента.