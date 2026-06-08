Часть избирателей в Армении запугали, считает эксперт

Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване

Сотрудники участковой избирательной комиссии во время подсчета избирательных бюллетеней после окончания голосования на парламентских выборах в Ереване

Краткий пересказ от РИА ИИ Заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Муравьев заявил, что часть избирателей в Армении была запугана, и этот факт нельзя сбрасывать со счетов при анализе результатов парламентских выборов.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Часть избирателей в Армении была запугана, этот факт нельзя сбрасывать со счетов при анализе результатов парламентских выборов, заявил в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В Ломоносова Алексей Муравьев.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор", выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.

"Была проведена очень мощная кампания, там работали весьма серьезные пиарщики, в том числе западные... Поэтому большая часть избирателей просто запугана", - заявил Муравьев.

По его словам, избирателей запугивали тем, что страна будет продолжать терять территории, как потеряла Карабах, если не проголосует за Пашиняна. При этом эксперт не исключает протестные акции оппозиции и оспаривание результатов выборов со стороны оппозиционных сил. "Протесты оппозиции будут... Я думаю, что, скорее всего, оппозиция будет оспаривать результаты в той или иной форме… Потому что, действительно, факты вбросов имеются. Плюс аресты оппозиционеров, это, конечно, довольно такая история нехорошая", - подчеркнул Муравьев.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил РИА Новости, что Пашинян не смог одержать на выборах ту оглушительную победу, которую всем обещал. По его мнению, это произошло в том числе из-за целого ряда совершенных властями незаконных действий во время предвыборной и выборной кампаний.

"Оказывалось давление на оппозиционные партии, на оппозиционных политиков, проводились аресты и так далее. То есть для его партии результат, в принципе, значимый, но не та сокрушительная победа, о которой он постоянно говорил", - сказал агентству Безпалько.

Кроме партии "Гражданский договор" в парламент Армении проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.