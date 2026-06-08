Наблюдатели уличили власти Армении в нарушении стандартов Совета Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения ограничила участие в выборах лиц с двойным гражданством, что противоречит стандартам Совета Европы.
- В предварительном отчете европейских наблюдателей указано, что регистрация кандидатов проводилась инклюзивным и открытым образом, однако некоторые требования противоречат международным стандартам и обязательствам ОБСЕ.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Армения ограничила участие в выборах ряд лиц, в частности, с двойным гражданством, что противоречит стандартам Совета Европы, говорится в предварительном отчете миссии европейских наблюдателей.
Отчет составили представители ПАСЕ, Совета Европы, ОБСЕ, БДИПЧ и Европарламента.
"Регистрация кандидатов проводилась инклюзивным и открытым образом. Однако ограничения для лиц с двойным гражданством и связанная с этим криминализация, как и требования к длительному проживанию (в стране) и знанию языка, противоречат стандартам Совета Европы и другим международным стандартам, а также передовой практике. Индивидуальные кандидатуры не допускаются, что противоречит обязательствам ОБСЕ", - говорится в документе, опубликованном ОБСЕ.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28%, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.