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Наблюдатели уличили власти Армении в нарушении стандартов Совета Европы - РИА Новости, 08.06.2026
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15:24 08.06.2026 (обновлено: 15:31 08.06.2026)
Наблюдатели уличили власти Армении в нарушении стандартов Совета Европы

ОБСЕ: Армения ограничила участие в выборах вопреки стандартам Совета Европы

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЧлены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения ограничила участие в выборах лиц с двойным гражданством, что противоречит стандартам Совета Европы.
  • В предварительном отчете европейских наблюдателей указано, что регистрация кандидатов проводилась инклюзивным и открытым образом, однако некоторые требования противоречат международным стандартам и обязательствам ОБСЕ.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Армения ограничила участие в выборах ряд лиц, в частности, с двойным гражданством, что противоречит стандартам Совета Европы, говорится в предварительном отчете миссии европейских наблюдателей.
Отчет составили представители ПАСЕ, Совета Европы, ОБСЕ, БДИПЧ и Европарламента.
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"Регистрация кандидатов проводилась инклюзивным и открытым образом. Однако ограничения для лиц с двойным гражданством и связанная с этим криминализация, как и требования к длительному проживанию (в стране) и знанию языка, противоречат стандартам Совета Европы и другим международным стандартам, а также передовой практике. Индивидуальные кандидатуры не допускаются, что противоречит обязательствам ОБСЕ", - говорится в документе, опубликованном ОБСЕ.
Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,28%, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,93%.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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