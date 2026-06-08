ЦИК России: члены избиркомов Армении путались при подсчете голосов

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Член ЦИК России Людмила Маркина заявила, что процедура подсчета голосов на выборах в Армении необоснованно усложнена.

Из-за сложности процедуры члены избиркомов путались при подсчете голосов и составлении протоколов.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет.

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Процедура подсчета голосов на выборах в Армении необоснованно усложнена, из-за чего члены избиркомов путались при подсчете голосов и составлении протоколов, заявила член ЦИК РФ Людмила Маркина.

Маркина входила в группу наблюдателей миссии СНГ

"Что касается процедур подсчета голосов, то с нашей стороны как специалистов в области избирательного процесса все-таки мы обращаем внимание, что процедура достаточно сложная. Необоснованно она усложнена… Это колоссальная нагрузка на членов избиркомов", - заявила Маркина на брифинге наблюдателей.

При этом процедура соответствовала избирательному кодексу Армении , признала она. На парламентских выборах в Армении избиратель выбирает один из 18 бюллетеней, соответствующий понравившейся ему партии. Бюллетень упаковывается в отдельный конверт и заклеивается маркой. После вскрытия урн каждый конверт вскрывается отдельно, председатель комиссии показывает каждый бюллетень членам избиркома.

"Несмотря на то, что была проведена большая подготовительная работа, имелись методические рекомендации, члены избиркомов путались при подсчете голосов, при составлении протоколов. Процедура была недостаточно, как нам кажется, отработана", - отметила член ЦИК РФ.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.

Партия премьера Никола Пашиняна , выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.