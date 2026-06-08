Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский сенатор Александр Савин заявил, что жалобы и иски оппозиционных партий Армении против партии власти "Гражданский договор" остались без ответа.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Представители оппозиционных блоков и партий Армении сообщали, что все их жалобы и иски против партии власти "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна остались без ответа, заявил российский сенатор Александр Савин.
Пиррова победа Никола Пашиняна
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"Мы встречались с представителями разных партий и блоков. Все партии говорят, что все иски, которые они подавали о нарушениях партии власти - они до сих пор не получили ни одного ответа", - заявил Савин на брифинге миссии СНГ.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идёт борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.