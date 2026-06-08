В Совфеде заявили, что все иски против партии Пашиняна остались без ответа

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Представители оппозиционных блоков и партий Армении сообщали, что все их жалобы и иски против партии власти "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна остались без ответа, заявил российский сенатор Александр Савин.

"Мы встречались с представителями разных партий и блоков. Все партии говорят, что все иски, которые они подавали о нарушениях партии власти - они до сих пор не получили ни одного ответа", - заявил Савин на брифинге миссии СНГ.