Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что все иски против партии Пашиняна остались без ответа - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 08.06.2026
В Совфеде заявили, что все иски против партии Пашиняна остались без ответа

Сенатор Савин: все жалобы и иски в отношении партии Пашиняна остались без ответа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян перед избирательным участком в Ереване
Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян перед избирательным участком в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян перед избирательным участком в Ереване
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский сенатор Александр Савин заявил, что жалобы и иски оппозиционных партий Армении против партии власти "Гражданский договор" остались без ответа.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Представители оппозиционных блоков и партий Армении сообщали, что все их жалобы и иски против партии власти "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна остались без ответа, заявил российский сенатор Александр Савин.
Савин входит в миссию наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Армении. В ходе своей работы миссия встретилась с представителями всех ведущих партий и блоков, участвующих в выборах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Пиррова победа Никола Пашиняна
Вчера, 10:06
"Мы встречались с представителями разных партий и блоков. Все партии говорят, что все иски, которые они подавали о нарушениях партии власти - они до сих пор не получили ни одного ответа", - заявил Савин на брифинге миссии СНГ.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идёт борьба с демократическими процедурами. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, предвыборные репрессии вызваны тем, что выиграть честно Пашинян не может.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что Москве хотелось бы, чтобы пророссийски настроенные политические силы смогли принять участие в выборах в Армении, но решение за Ереваном.
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Косачев: предварительные итоги выборов говорят скорее о поражении Пашиняна
Вчера, 09:34
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСНГПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала