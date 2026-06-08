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Партия Пашиняна может получить 61 мандат в новом парламенте Армении - РИА Новости, 08.06.2026
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10:38 08.06.2026
Партия Пашиняна может получить 61 мандат в новом парламенте Армении

Ованнисян: "Гражданский договор" может получить 61 мандат в парламенте Армении

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредвыборная агитация за партию Пашиняна в Ереване
Предвыборная агитация за партию Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предвыборная агитация за партию Пашиняна в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Гражданский договор" может получить 61 место в новом 105-местном парламенте Армении по итогам выборов 7 июня.
  • На данный момент "Гражданскому договору" не хватает двух голосов для большинства в 3/5 и девяти мандатов для 2/3 голосов в парламенте.
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном может получить в новом парламенте по итогам выборов 7 июня 61 место в 105-местном парламенте, с учетом мандатов представителей нацменьшинств и распределения голосов партий, не прошедших в законодательный орган, считает бывший министр юстиции страны Арпине Ованнисян.
Согласно опубликованным на сайте ЦИК данным, "Гражданский договор" набрал по итогам выборов 49,81%. На втором месте - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,29%, на третьем - альянс "Армения", получивший 9,94%. Четырехпроцентный барьер преодолела также партия "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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"На данный момент, согласно итогам, подведенным ЦИК, а также в результате применения ряда расчетов и формул распределения мандатов для нацменьшинств, "распыления голосов" (не прошедших в парламент партий -ред.), картина следующая: 61 мандат — у партии "Гражданский договор"; 28 мандатов у блока "Сильная Армения"; 11 мандатов — у блока "Армения" и пять мандатов у партии "Процветающая Армения". "Гражданский договор" формирует правительство", - написала Ованнисян в соцсети Facebook*.
По ее словам, в условиях такого арифметического расклада партии "Гражданский договор" не хватает всего двух голосов для обладания большинством в 3/5 и девять мандатов для обладания 2/3 голосов, необходимых, в частности, для вынесения на референдум проектов конституции или вносимых в нее изменений, проектов законов, принимаемых на референдуме или принятия конституционных законов.
«
"Призываю представителей оппозиции не созывать поспешных пресс-конференций, чтобы обосновать, почему они берут мандаты, и не торопиться с заявлениями о том, что у власти нет столько-то мандатов. Мы все помним аналогичные заявления, прозвучавшие после предыдущих выборов, помним также, кто и как впоследствии поддерживал партию "Гражданский договор" при различных голосованиях", - отметила Ованнисян.
Следовательно, по ее словам, оппозиции следует сосредоточиться на прочности списков и на политической надежности оказавшихся в парламенте депутатов. "Проблема не только в сегодняшнем распределении мандатов; проблема также в том, насколько завтра эти же мандаты и голоса сохранят свою политическую принадлежность и позицию", - заявила Ованнисян.
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