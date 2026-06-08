Партия Пашиняна может получить 61 мандат в новом парламенте Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия "Гражданский договор" может получить 61 место в новом 105-местном парламенте Армении по итогам выборов 7 июня.

На данный момент "Гражданскому договору" не хватает двух голосов для большинства в 3/5 и девяти мандатов для 2/3 голосов в парламенте.

ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Партия "Гражданский договор", возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном может получить в новом парламенте по итогам выборов 7 июня 61 место в 105-местном парламенте, с учетом мандатов представителей нацменьшинств и распределения голосов партий, не прошедших в законодательный орган, считает бывший министр юстиции страны Арпине Ованнисян.

"На данный момент, согласно итогам, подведенным ЦИК, а также в результате применения ряда расчетов и формул распределения мандатов для нацменьшинств, "распыления голосов" (не прошедших в парламент партий -ред.), картина следующая: 61 мандат — у партии "Гражданский договор"; 28 мандатов у блока "Сильная Армения"; 11 мандатов — у блока "Армения" и пять мандатов у партии "Процветающая Армения". "Гражданский договор" формирует правительство", - написала Ованнисян в соцсети Facebook*.

По ее словам, в условиях такого арифметического расклада партии "Гражданский договор" не хватает всего двух голосов для обладания большинством в 3/5 и девять мандатов для обладания 2/3 голосов, необходимых, в частности, для вынесения на референдум проектов конституции или вносимых в нее изменений, проектов законов, принимаемых на референдуме или принятия конституционных законов.

« "Призываю представителей оппозиции не созывать поспешных пресс-конференций, чтобы обосновать, почему они берут мандаты, и не торопиться с заявлениями о том, что у власти нет столько-то мандатов. Мы все помним аналогичные заявления, прозвучавшие после предыдущих выборов, помним также, кто и как впоследствии поддерживал партию "Гражданский договор" при различных голосованиях", - отметила Ованнисян.

Следовательно, по ее словам, оппозиции следует сосредоточиться на прочности списков и на политической надежности оказавшихся в парламенте депутатов. "Проблема не только в сегодняшнем распределении мандатов; проблема также в том, насколько завтра эти же мандаты и голоса сохранят свою политическую принадлежность и позицию", - заявила Ованнисян.