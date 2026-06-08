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Лидерство партии Пашиняна сильно сократилось после обработки 68% голосов - РИА Новости, 08.06.2026
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06:40 08.06.2026 (обновлено: 07:54 08.06.2026)
Лидерство партии Пашиняна сильно сократилось после обработки 68% голосов

Партия Пашиняна набирает менее 50% голосов после обработки 937 тысяч бюллетеней

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней.
  • Второе место занимает блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,72%
  • Третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 10,1%.
ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней, следует из данных ЦИК.
Пока ее результат составляет 49,46% или 539 503 голоса. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.
Очередь на избирательный участок в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
"Такого еще не было". Что творится в Армении прямо сейчас
7 июня, 19:06
При этом ранее в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, когда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия получала 54,64%. После появления данных 50% голосов показатель сократился до 51%.
Второе место с 23,72% занимает блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 10,1%.
Всего на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, проголосовали 1 476 597 человек.
Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.
Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.
В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Пашиняна, который занимает премьерский пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.
Парламентские выборы в Армении
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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1 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян идет на избирательный участок в Ереване, чтобы проголосовать на парламентских выборах

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
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2 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

Избиратели пришли на парламентские выборы и стоят в очереди на избирательный участок в Ереване

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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3 из 12
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

Мужчина читает списки у избирательного участка в Ереване во время парламентских выборов

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
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4 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

Парламентские выборы в Армении

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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5 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

Премьер-министр Армении, лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Армении

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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8 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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9 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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10 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
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11 из 12
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 12

В воскресенье в Армении проходят выборы, на них изберут 101 депутата.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
1 из 12

За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" Никола Пашиняна (на фото), который руководит страной с 2018 года и намерен оставаться у власти еще как минимум пять лет.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Проходной барьер составляет 4%, но для блоков, в которые входят до трех партий — 8%, а для фракций, состоящих из четырех и более, — 10%. Порога явки нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
3 из 12

По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 12

При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
5 из 12

Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: Никол Пашинян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
8 из 12

В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить министров.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На фото: предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Карапетян уже сообщил о массовых задержаниях своих сторонников в день выборов.

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
АрменияНикол ПашинянВ миреПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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