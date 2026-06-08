Лидерство партии Пашиняна сильно сократилось после обработки 68% голосов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на избирательном участке в Ереване

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней.

Второе место занимает блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,72%

Третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 10,1%.

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 68% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Пока ее результат составляет 49,46% или 539 503 голоса. Это меньше, чем требуется для единоличного формирования правительства.

При этом ранее в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, когда ЦИК обработал только 10% бюллетеней. На тот момент партия получала 54,64%. После появления данных 50% голосов показатель сократился до 51%.

Второе место с 23,72% занимает блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, третье — альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, набирающая 10,1% .

Всего на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, проголосовали 1 476 597 человек.

Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

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Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.