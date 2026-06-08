Лидерство партии Пашиняна продолжило снижение после обработки 50% голосов

Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения

Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения

Краткий пересказ от РИА ИИ После обработки около 50% бюллетеней партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна набирает 51% голосов на выборах в парламент Армении.

Блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна набирает 23,2% голосов, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,52%.

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 51% голосов после обработки 50% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

При этом ранее в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, когда ЦИК обработал только 10% голосов. На тот момент партия получала 54,64%. После появления данных 40% бюллетеней показатель сократился до 51,71%.

Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.

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Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.