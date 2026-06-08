Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения. Архивное фото

Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения

© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Члены избирательной комиссии готовятся к подсчету бюллетеней на избирательном участке во время парламентских выборов в Ереване, Армения

Лидерство партии Пашиняна на выборах сократилось после подсчета 40% голосов

ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает 51,71% голосов после обработки 40% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

При этом ранее в ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, когда ЦИК обработал только 10% голосов. На тот момент партия получала 54,64%.

Всего на парламентских выборах проголосовали 1 476 597 человек.

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Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что власти использовали выборную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.

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В парламент, или Национальное собрание Армении , входит не менее 101 депутата, срок их полномочий — пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна , который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.